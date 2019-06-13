Нетта Барзілай виступить у суперфіналі "Голос діти" 5 сезон

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Нетта Барзілай
Нетта Барзілай / Instagram / @nettabarzi

Переможниця музичного конкурсу Євробачення-2018 Нетта Барзілай стане спеціальним запрошеним гостем шоу "Голос діти". Оскільки артистка перебуватиме в Україні на час фестивалю Atlas Weekend 2019, вона завітає і на фінал вокального проекту.

Грандіозне завершення музичного шоу "Голос діти" відбудеться вже 7 липня у прямому ефірі каналу "1+1". Можна припустити, що Нетта Барзілай виконає свій переможний хіт з Євробачення Toy, але наразі не повідомляється про жодні деталі. Додамо, що артистка стала хедлайнером українського музичного фестивалю Atlas Weekend і виступатиме 10 липня.

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Допис, поширений Netta Barzilai (@nettabarzi)

 

Окрім неї на сцену проекту вийдуть тріумфатори попереднього сезону: Данелія Тулешова і її тренер – мультиартист MONATIK. Також свої хіти виконають популярний гурт KAZKA, співачка Michelle Andrade і гурт The Hardkiss.

Суперфінал обіцяє бути неймовірно гарячим, тому не пропустіть найцікавіше 7 липня! А ми вам нагадаємо, що останні, четверті сліпі прослуховування відбудуться вже цієї неділі, 16 червня, о 21:00. Саме там тренери Джамала, Дзідьо та гурт "Время и стекло" оберуть останніх учасників у свої команди.

Що відомо про Євробачення-2018?Нетта Барзілай стала переможницею конкурсу, що відбувався у Лісабоні, Португалія. Після достовірних прогнозів букмекерів артистка із запальною піснею Toy здобула першість на Євробаченні і привезла перемогу у Тель-Авів, Ізраїль. Ще з 2018 року було чимало скандалів, пов'язаних з місцем проведення музичної події, а сам конкурс терористи з Сектора Гази обіцяли зірвати. Однак Євробачення-2019 пройшло доволі спокійно і перемогу отримав представник Нідерландів Дункан Лоренс з піснею Arcade.

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Теги: Новини України LifeStyle Новини Києва Музика Євробачення Євробачення 2018 Голос Діти 5 сезон дивитися онлайн Нетта Барзілай
Джерело: LifeStyle 24
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