Невдалий фотошоп: Брітні Спірс приховує свою справжню фігуру – фото

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Брітні Спірс
Брітні Спірс / Instagram / @britneyspears

37-річна співачка Брітні Спірс. яка перебувала у психіатричній лікарні в Каліфорнії цього 2019 року, була спіймана на використанні фоторедакторів для оброблення своєї фігури перед публікацією у соціальні мережі.

Брітні Спірс наразі приділяє весь вільний час коханому Сему Асгарі, спорту та відпочинку. Про це вона активно розповідає на своїй сторінці в Instagram.

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Так, 37-річна співачка постала у досить неактуальному образі на сьогодні, який нагадує одяг Брітні у кліпі Baby One More Time. Однак музичний ролик було випущено у 2009 році. Шанувальники у коментарях поцікавилися, що відбувається зі Спірс.

"Коли тобі 40, а одягаєшся ти на 18", "Ця спідниця тобі не пасує", "Брітні, з тобою все добре?", – пишуть користувачі у мережі, які також звернули увагу на зменшену талію співачки. Через неправильну перспективу ззаду зірки, прихильники обурені через використання фотошопу.

"Я поїхала на шопінг, але нічого не знайшла, лише цей браслет", – додала у підписі артистка.


Брітні Спірс / Instagram / @britneyspears

Брітні Спірс – Baby One More Time: дивіться відео

Брітні опублікувала ще одне відео, на якому вона приміряє різні "луки". Одяг співачки є коротким та обтислим, на що також звернули увагу користувачі.

"Боже, це справді лякає мене", "Викинь до смітника блакитно-рожеве вбрання", – пишуть "хейтери" у коментарях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)

 

Що відомо про лікування Брітні Спірс?З 2008 року Брітні Спірс мала хороше самопочуття та поступово відновлювала свій емоційний стан після важкого періоду в молодості. Але на початку квітня 2019-го у ЗМІ з'явилась інформація, що артистка проходить курс лікування у клініці. Як відомо, зірка надто сильно перейнялась захворюванням свого батька, через що сама потребувала лікарської допомоги. Але все зайшло надто далеко, адже мама зірки заявляла, що її доньку утримували у клініці насильно більше запланованого часу. Після таких новин заголовки ЗМІ рясніли, начебто, про те, що поп-діва планує завершити вокальну кар'єру та більше не вийде на сцену. Чутки вирішила спростувати сама Брітні, опублікувавши відеоролик, де зазначила, що з нею все добре, однак вона потребує трішки більше приватності.

Матір Брітні Спірс подала судовий позов, де зазначала, що батько співачки, Джеймі Спірс, запроторив її в клініку без будь-якої згоди та змушував артистку приймати наркотичні препарати. Однак судді вирішили не поспішати з рішенням. Вони поки детально розглядають справу та призначили Брітні Спірс психіатричну експертизу.

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Теги: LifeStyle Новини культури Брітні Спірс
Джерело: LifeStyle 24
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