Невдалий жарт: іспанського коміка судитимуть за незвичне використання прапора
В Іспанії у Мадриді судитимуть коміка, який висякався національним прапором країни під час телевізійної сценки.
Про це повідомляє AP.
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29-річного коміка Даніеля Матео судитимуть за наругу над національним символом та розпалювання ненависті. За це порушення іспанець може опинитися за ґратами на строк до чотирьох років.
Скріншот з відео виступу коміка
Матео сказав, що він стурбований іміджем країни, оскільки "клоун повинен стояти перед суддею просто тому, що він виконував свою роботу".
Тим не менш, деякі інтернет-користувачі закликали до бойкоту каналу, який транслював програму. Люди засуджують вчинок Матео на тлі існування значних сепаратистських настроїв у Каталонії.