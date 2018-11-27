Невдалий жарт: іспанського коміка судитимуть за незвичне використання прапора

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В Іспанії у Мадриді судитимуть коміка, який висякався національним прапором країни
В Іспанії у Мадриді судитимуть коміка, який висякався національним прапором країни / Фото з відкритих джерел

В Іспанії у Мадриді судитимуть коміка, який висякався національним прапором країни під час телевізійної сценки.

Про це повідомляє AP.

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29-річного коміка Даніеля Матео судитимуть за наругу над національним символом та розпалювання ненависті. За це порушення іспанець може опинитися за ґратами на строк до чотирьох років.

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Скріншот з відео виступу коміка

Матео сказав, що він стурбований іміджем країни, оскільки "клоун повинен стояти перед суддею просто тому, що він виконував свою роботу".

Тим не менш, деякі інтернет-користувачі закликали до бойкоту каналу, який транслював програму. Люди засуджують вчинок Матео на тлі існування значних сепаратистських настроїв у Каталонії.

Теги: LifeStyle
Джерело: Lifestyle
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