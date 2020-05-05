Невгамовна Брітні Спірс привітала свою маму з днем народження: рідкісне фото

Американська співачка Брітні Спірс поміж своїх танцювальних відео знайшла місце і для зворушливого допису, у якому привітала з днем народження свою люблячу матір Лінн Айрен Бріджес. Скільки років іменинниці – зірка не зазначила.

На інстаграм-сторінці Брітні 4 травня з'явилась рідкісна чорно-біла світлина, на якій мама і донька щасливо усміхаються на камеру та обіймають один одного. Таким чином зірка вирішила нагадати матері про її щирі почуття любові до неї, особливо у день народження.

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"З днем народження, мамо! О боже, ми з тобою ділилися найкращим сміхом, відомим людству... Мені все одно, я скажу це.... Я F*cking... люблю тебе! І я більше не буду вимовляти слово на літеру F", – пожартувала в мережі Брітні.

Відомо, що мама Брітні раніше працювала вчителькою в початковій школі і тренером з аеробіки. Саме вона віддала маленьку Брітні до секції художньої гімнастики, якою займалась до 9-ти років, а також до церковного хору місцевої баптистської церкви. Нагадаємо, що саме мама Брітні підтримувала співачку, коли та потрапила у лікарню з психічними ускладненнями у 2019 році та вимагала суду через запроторення доньки у клініку її ексчоловіком Джеймсом Спірсом.