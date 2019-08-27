Невідома Туреччина: 10 місць, які варто побачити

Туреччина – це не тільки країна all inclusive, хамаму, пахлави і рахат-лукуму. Для активного мандрівника Туреччина відкривається абсолютно з нової сторони: куполи мінаретів, містика гір на схід від Чорного моря, римські і грецькі руїни уздовж південного і західного узбережжя. Топ- 10 місць, які варто побачити, окрім готелю.

1. Лікійські поховання

Лікійські наскальні гробниці – одне з найбільш захоплюючих видовищ, які можна побачити, відправившись з Мармариса в бухту Дальян і античне місто Каунос. Тут, на березі затоки Гекова, на 150-метровому пагорбі розташовані скельні могили, що датуються V століттям до нашої ери. Мешканцями Кауноса були карійці, які вважали: чим вищими будуть гробниці, тим легше мертвим потрапити до Бога на небеса. Але Олександр Македонський заборонив їх використовувати за призначенням.

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На жаль, з часом усипальниці були розграбовані шукачами скарбів. Від колишньої помпезності залишилися лише руїни і уламки античних амфор. Але навіть цього досить, щоб захоплюватися величчю цього місця.



Лікійські поховання у Туреччині / Фото: Вікіпедія

2. Памуккале

Памуккале в перекладі з турецької означає "бавовняна фортеця". З боку це місце виглядає як скупчення величезних брил льоду. Але насправді білі нальоти з'являються через високий вміст кальцію у воді.

Термальні джерела Паммукале мають лікувальний ефект і різну температуру – від 17 до 100 градусів, тому приймати ванни можна цілий рік. Ще з давніх часів вони використовувалися для омолодження та догляду за шкірою. Кажуть, сама Клеопатра купалася в них.



Памуккале в Туреччині / Фото: MarmarisTur

3. Немрут-Даг

Гора висотою 2134 метри на південному сході Туреччини приваблює не тільки красивою панорамою околиць. Це одна з найбільш загадкових гір у світі, адже на її вершині розташована гробниця Антіоха I (69-34 рр. до н.е.), правителя царства Коммагина. Навколо гробниці можна побачити гігантські статуї Аполлона, Зевса, Геракла, Антіоха, Тиха, Фортуни.

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Археологічні реліквії на вершині гори Немрут-Даг занесені до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. До вершини гори простелена асфальтована дорога, але туристів тут все ж небагато: місцевість віддалена від традиційних місць відпочинку в Туреччині.



Краса гори Немрут-Даг / Фото: Sozcu

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4. Олюденіз

Олюденіз – це невелике селище на південному заході Туреччини на березі Егейського моря. Це місце знамените своєю блакитною лагуною, піщаною косою, розкішним пляжем (він вважається одним з найкращих не тільки в Туреччині). Окрім цього, Олюденіз – одне з найбільш фотографованих місць в світі завдяки унікальному пейзажу.



Турецький Олюденіз / Фото: LightTours

5. Долина метеликів

У Долині метеликів знаходиться пляж неймовірної краси. Тисячу років тому скелі в цьому місці розступилися, так і з'явилася живописна долина і лагуна на березі Середземного мopя. Долина розташована недалеко від міста Фeтxіє, поруч з містечком Олюдeніз.



Долина метеликів у Туреччині / Фото: BBC

6. Кападокія

Це район в центральній Туреччині, який відомий своїм незвичайним ландшафтом, печерами, підземними містами і храмами. Національний парк Гереме і печерні поселення Каппадокії занесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тисячоліттями вода і вітер вирізали з вулканічного туфу природні каньйони, стовпи, вежі і піраміди. Дивною є не тільки фантастична природа місцевості, а й культурна спадщина римлян, хеттів й інших народів, що залишили свій слід на цій землі. Найбільш популярною розвагою є політ на повітряній кулі.



Кападокія, Туреччина / Фото: Sarabi Travel

7. Озеро Ван

Озеро Ван розташоване на Вірменському нагір'ї, в східній частині Туреччини. Воно найбільше в країні, тому його ще називають озером-морем. Тут розташований вулкан Немрут-Даг, а нещодавно на дні озера знайшли руїни фортеці, збудованої 3000 років тому. Кажуть, плавати тут не рекомендується, ніби через велику кількість соди вода може пошкодити навіть найдрібніші ранки на тілі.



Турецьке озеро Ван / Фото: Jack Travel

8. Зелений каньйон

Водосховище Грін каньйон або Зелений каньйон розташований у Таврійських горах в 10 км від міста Манавгат і є найбільшим в Туреччині. Крім того, водойма постійно підживлюється водою з 27 гірських джерел. Каньйон густо наповнений зеленою рослинністю, яка в поєднанні з бірюзовою водою створює неймовірний смарагдовий колір і контраст на тлі гірського пейзажу.

Крім самої води, тут приголомшлива природа: скелі і обриви, порослі соснами, а також красивий водоспад Манавгат. Зелений каньйон вважається одним з найкрасивіших озер в світі.



Зелений каньйон / Фото: Inspirock

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9. Каньйон Кепрюлю

Кепрюлю – долина, якою тече кришталево-чиста річка Кепрючай. Гірські схили тут досягають 100 метрів. 14 км фантастично красивого ландшафту. Зона каньйону охороняється турецькою владою і вважається національним надбанням. Туристи, які віддають перевагу активному відпочинку на природі, обов'язково їдуть сюди, щоб провести час на свіжому повітрі, оздоровитися і насолодитися природою. А ще на своєму шляху можна зустріти оленя чи лисицю, а у води – гігантську черепаху-каретту, яка є справжнім втіленням казкової Тортили. Ці черепахи вражають своїми розмірами: її довжина близько 1,5 м, а вага – 90 кг.



Каньйон Капрюлю, Туреччина / Фото: Kemer Antalya

10. Монастир Панагія Зуміла

Один з найдавніших у світі монастирів і православних храмів розташований в 50 кілометрах від міста Трабзон. Монастир Панагія Зуміла, заснований в 4 столітті н.е., є унікальним не тільки своєю старовиною, а і тим, що висічений прямо в скелі. Розташовується на висоті 300 метрів над рівнем моря на схилі гори Мела, на території, яка відноситься до національного парку Алтиндере.

Головною цінністю монастиря колись був перший чудотворний образ Божої Матері "Панагія Зуміла", що в перекладі означає "Всесвята з гори Мела". Цей образ був написаний самим апостолом і євангелістом Лукою – першим в історії іконописцем. Храм, який неодноразово піддавався розграбуванню турками, зумів зберегти найціннішу святиню. Ікону під час чергового набігу врятували ченці, закопавши її в землі. А в 1923 році один відважний монах дістав ікону і перевіз її до Афін. Вона і досі зберігається в Греції, в місті Науса.



Монастир Панагія / Фото: Lefimerida

Автор: Ярина Швед