Невідомий забрався в будинок Холлі Беррі та заявив, що він там живе: подробиці курйозу

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Холлі Беррі
Холлі Беррі / www.gettyimages.com

Знаменита голлівудська акторка і зірка фільму "Жінка-кішка" Холлі Беррі потрапила у дивний інцидент. У маєток зірки в Лос-Анджелесі ввірвався невідомий чоловік, який змінив замки будинку і заявив, що він там живе.

Після того, як зірка помітила невідомого чоловіка у себе вдома, вона викликала поліцію. Про це повідомляє видання TMZ.

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Правоохоронці виявили те, що нового "мешканця" звати Рональд Юджин Гріффін. Йому 59 років і він заявив про своє законне право перебувати в особняку та навіть надав документи на майно, які згодом виявилися фальшивими.

Як пише портал, у січні біля дверей маєтку Рональда помітив садівник зірки, тоді невідомий змінив кілька замків та швидко зник. Згодом в березні чоловік спробував потрапити у будинок зі слюсарем. Коли помічники акторки його не пустили, Гріффін звинуватив їх в неправомірних діях і пригрозив подзвонити поліцію.

Найцікавіше те, що чоловік не знав про те, що це маєток Холлі Беррі.

Рональд Юджин Гріффін холлі беррі
Рональд Юджин Гріффін / TMZ

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Теги: LifeStyle Голлівуд Кримінал Курйозні новини Скандал
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