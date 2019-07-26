Невиліковно хвора Сельма Блер покинула лікарню: чуттєві фото

Голлівудська акторка Сельма Блер, яка близько року бореться з розсіяним склерозом, розповіла, що наразі завершила курс лікування. Знаменитість покинула шпиталь та розмістила у мережі знімки без перуки.

Після оголошення невтішного діагнозу 47-річна Сельма Блер уникала публічних виходів та активно лікувалась в одному з нью-йоркських шпиталів. Та на фоні чуток про погіршення її стану здоров’я акторка дала розлоге інтерв’ю журналістам People, в якому розповіла про свого єдиного сина та його ставлення до недуги.

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Окрім цього, для глянцю вона вперше наважилась показати результати лікування. Сельма Блер взяла участь у фотосесії та показала себе без волосся. При цьому зірка ніжно обіймала свого єдиного сина Артура, що зворушило всіх користувачів мережі.

Розсіяний склероз – невиліковна хронічна хвороба, яка вражає головний і спинний мозок та супроводжується порушенням пам'яті, нападами паніки, слабкістю в ногах і проблемами з координацією. Поки достеменно невідомо, що стає причиною захворювання. Лікування розсіяного склерозу може тільки сповільнити його прогресування в організмі.



Сельма Блер із сином / People

На своїй Instagram-сторінці акторка розмістила інше фото, на якому теж постала без перуки. Голлівудська зірка позувала біля свого велосипеда для пересування в лікарняній палаті. Сельма Блер зізналась прихильникам, що нарешті її курс лікування завершився і вона повертається додому.

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"Сьогодні знаменний день. Мене виписують з лікарні, де я була під надійною опікою медсестер, персоналу і лікаря, який вірить в моє зцілення точно так само, як в нього вірю я. Наступні три місяці у мене буде дуже ослаблений імунітет. Тому, будь ласка, жодних поцілунків. Я дякую вам всім за підтримку і любов. Тепер я бачу все набагато ясніше і поділюся своєю історією, як тільки буду готова. Але наразі я проходжу етап відновлення. Поки що! Це найкращий подарунок, який я можу зробити Артуру", – поділилась Сельма Блер.



Сельма Блер виписалась з лікарні / Instagram / @selmablair

Хто така Сельма Блер?

Знаменита акторка, яка зіграла ролі у фільмах "Жорстокі ігри", "Білявка в законі", "Свято кохання", "Камера тортур", "Реквієм мафії", "Справа", "Алібі", "Темна конячка", "Після". З 2016 року Сельма Блер грала одну з ролей у серіалі "Американська історія злочинів". Останній її проект – серіал "Інше життя".



Щодо особистого життя, то у 2010 році Сельма закохалась у дизайнера Джейсона Бліка. У пари народився єдиний син Артур, однак побудувати міцні стосунки їм не вдалось. Вже у 2014-му акторка вийшла заміж за музиканта Ахмета Заппу. Однак і цей шлюб розпався всього за 2 роки.



У 2018-му Сельма Блер опинилась на шпальтах всіх світових ЗМІ. Зірка заявила, що припиняє акторську кар'єру через виявлення розсіяного склерозу.Невиліковна недуга впливає не тільки на її фізичний стан, але й психологічний. У мережі зірка поділилась, що часто страждає від депресій та сильного болю, який змушує її задихатись. Стимулом для життя вона вважає свого сина, тому хлопчик не покидає свою зіркову маму на всіх етапах лікування.