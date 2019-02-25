Невиліковно хвора Сельма Блер прийшла на вечірку з нагоди Оскар-2019

2360
Сельма Блер прийшла на вечірку після Оскар-2019
Сельма Блер прийшла на вечірку після Оскар-2019 / people.com

Голлівудська акторка Сельма Блер, яка страждає від невиліковної хвороби центральної нервової системи, прийшла на закриту вечірку з нагоди церемонії Оскар-2019. Перед камерами зірка постала у розкішній вечірній сукні та з паличкою.

Акторка Сельма Блер все рідше з'являється на публіці, замикаючись у своєму помешканні в Лос-Анджелесі. Зірка ігнорує всі світські події та запрошення на численні інтерв'ю. 

Читайте також: Переможці премії Оскар-2019: перелік

Все тому, що в жовтні 2018 року в голлівудської акторки діагностували розсіяний склероз. Невиліковна недуга не тільки впливає на її психологічний стан, але й на фізичний. Сельма Блер відверто розповіла, що часто відчуває сильний біль, який змушує її задихатись. 

Попри такі проблеми зі здоров'ям зірка вирішила стати частинкою грандіозної кіноподії – Оскар-2019. І хоч на самому шоу Сельми не було, вона прийшла привітати переможців на традиційному after-party. 

Перед камерами акторка позувала у розкішній вечірній сукні, яка підкреслила її струнку фігуру. Сельма Блер доповнила різнобарвне вбрання стильною зачіскою та макіяжем. Через біль у ногах зірка пересувалась із чорним ціпком, однак це аж ніяк не повпливало на її настрій: вона щасливо позувала перед камерами та спілкувалась з колегами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Page Six (@pagesix)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ET Canada (@etcanada)

Коли моє життя проходить перед очима, я хочу, щоб це портрет був для мене орієнтиром і центром усього,
– зазначила Сельма Блер, додавши стильне фото з вечірки. 

Хто така Сельма Блер?
Голлівудська акторка, яка знялась у фільмах "Жорстокі ігри", "Білявка в законі", "Свято кохання", "Камера тортур", "Реквієм мафії", "Справа", "Алібі", "Темна конячка" та інших. З 2016 року Сельма Блер грає одну з ролей у серіалі "Американська історія злочинів".

Щодо особистого життя, у 2010 році Сельма закохалась у дизайнера Джейсона Бліка. У пари народився син, проте побудувати сім'ю їм все ж не вдалось. А у 2014 році вона вийшла заміж за музиканта Ахмета Заппу. Однак їхніх шлюб розпався всього за 2 роки. 

blog_ava
Пенсія виросте з 1 березня: на скільки, кому і як
сьогодні
17226
Теги: LifeStyle Нагороди Новини LifeStyle Оскар-2019
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фільм "Зелена книга": що варто знати про переможця Оскар-2019
сьогодні 19:01 Фільм "Зелена книга": що варто знати про переможця Оскар-2019
711
Голлівудські зірки, які ніколи не отримували Оскар
сьогодні 17:15 Голлівудські зірки, які ніколи не отримували Оскар
Наталя Боднар 1311
Ользі Фреймут – 37! Значення чоловіка та дітей в житті телеведучої
сьогодні 16:02 Ользі Фреймут – 37! Значення чоловіка та дітей в житті телеведучої
Юлія Девда 748
Оскар-2019: найпровальніші образи червоної доріжки
сьогодні 12:01 Оскар-2019: найпровальніші образи червоної доріжки
2170
Оскар-2019: К'яра Ферраньї, Дженніфер Лопес та інші вразили розкішними образами на after party
сьогодні 11:36 Оскар-2019: К'яра Ферраньї, Дженніфер Лопес та інші вразили розкішними образами на after party
1513
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук