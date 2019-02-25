Невиліковно хвора Сельма Блер прийшла на вечірку з нагоди Оскар-2019

Голлівудська акторка Сельма Блер, яка страждає від невиліковної хвороби центральної нервової системи, прийшла на закриту вечірку з нагоди церемонії Оскар-2019. Перед камерами зірка постала у розкішній вечірній сукні та з паличкою.

Акторка Сельма Блер все рідше з'являється на публіці, замикаючись у своєму помешканні в Лос-Анджелесі. Зірка ігнорує всі світські події та запрошення на численні інтерв'ю.

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Все тому, що в жовтні 2018 року в голлівудської акторки діагностували розсіяний склероз. Невиліковна недуга не тільки впливає на її психологічний стан, але й на фізичний. Сельма Блер відверто розповіла, що часто відчуває сильний біль, який змушує її задихатись.

Попри такі проблеми зі здоров'ям зірка вирішила стати частинкою грандіозної кіноподії – Оскар-2019. І хоч на самому шоу Сельми не було, вона прийшла привітати переможців на традиційному after-party.

Перед камерами акторка позувала у розкішній вечірній сукні, яка підкреслила її струнку фігуру. Сельма Блер доповнила різнобарвне вбрання стильною зачіскою та макіяжем. Через біль у ногах зірка пересувалась із чорним ціпком, однак це аж ніяк не повпливало на її настрій: вона щасливо позувала перед камерами та спілкувалась з колегами.

Коли моє життя проходить перед очима, я хочу, щоб це портрет був для мене орієнтиром і центром усього,

– зазначила Сельма Блер, додавши стильне фото з вечірки.

Хто така Сельма Блер?

Голлівудська акторка, яка знялась у фільмах "Жорстокі ігри", "Білявка в законі", "Свято кохання", "Камера тортур", "Реквієм мафії", "Справа", "Алібі", "Темна конячка" та інших. З 2016 року Сельма Блер грає одну з ролей у серіалі "Американська історія злочинів".



Щодо особистого життя, у 2010 році Сельма закохалась у дизайнера Джейсона Бліка. У пари народився син, проте побудувати сім'ю їм все ж не вдалось. А у 2014 році вона вийшла заміж за музиканта Ахмета Заппу. Однак їхніх шлюб розпався всього за 2 роки.