Невістка Михайла Поплавського перемогла у конкурсі "Місіс Україна-2019"

Напередодні у Києві відбувся конкурс краси "Місіс Україна-2019". Особливість цього конкурсу в тому, що за головну корону змагалися одружені дівчата та молоді мами. Перемогу вдалося здобути невістці народного співака Михайла Поплавського Аліні.

Про це на своїй сторінці повідомила Катерина Осадча, яка була присутньою на шоу з програмою "Світське життя". Ведуча опублікувала на сторінці в Instagram фото з переможницею, під яким зазначила, що шанувальникам не почулося, а переможниця дійсно є дружиною сина Михайла Поплавського.

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Аліна заміжня за Олександром Поплавським і разом пара виховує 4-річного сина Єгора. Переможниця конкурсу "Місіс Україна-2019" здобувала диплом за напрямком готельно-ресторанного бізнесу, а також є кандидатом культорологічних наук. Тепер Аліна Поплавська готуватиметься до міжнародного конкурсу "Місіс Всесвіт-2019".



Аліна Поплавська перемогла у конкурсі "Місіс Україна-2019" / Instagram / @svitsketv