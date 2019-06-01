Хайді Клум – 46: як супермодель відповідає на критику

1 червня відома німецька топ-модель Хайді Клум відсвяткувала своє 46-річчя. Незважаючи на вік, зірка веде активне життя, продовжує працювати у моделінгу та навіть знімається оголеною. У соціальних мережах користувачі часто критикують її, звертаючи увагу на те, скільки моделі років, та радять шукати більш пристойне заняття.

Раніше модель розповіла про недоброзичливі відгуки в ефірі програми "Шоу Еллен Дедженерес" передає журнал Elle.

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Як відомо, Хайді Клум є обличчям власної дизайнерської лінії спідньої білизни Heidi Klum Intimates та інших брендів. Відтак знаменитість часто позує перед камерами в сексуальних вбраннях.

Всі радять знайти інше заняття. В такі моменти я задумуюсь про жінок, яким 50, 60, 70... Невже у нас є термін придатності і після визначеного віку ми вже не можемо себе відчувати сексуальними?

– обурливо зазначила Хайді Клум.

За словами моделі, вона продовжуватиме фотографуватись в спідній білизні, бо дорослі жінки теж можуть рекламувати одяг.

"Невже дорослі жінки не можуть зніматись в рекламі? Саме тому я оголяюсь", – заявила Хайді Клум.