Хайді Клум – 46: як супермодель відповідає на критику

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Хайді Клум
Хайді Клум / Instagram / @heidiklum

1 червня відома німецька топ-модель Хайді Клум відсвяткувала своє 46-річчя. Незважаючи на вік, зірка веде активне життя, продовжує працювати у моделінгу та навіть знімається оголеною. У соціальних мережах користувачі часто критикують її, звертаючи увагу на те, скільки моделі років, та радять шукати більш пристойне заняття.

Раніше модель розповіла про недоброзичливі відгуки в ефірі програми "Шоу Еллен Дедженерес" передає журнал Elle.

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Як відомо, Хайді Клум є обличчям власної дизайнерської лінії спідньої білизни Heidi Klum Intimates та інших брендів. Відтак знаменитість часто позує перед камерами в сексуальних вбраннях.

Всі радять знайти інше заняття. В такі моменти я задумуюсь про жінок, яким 50, 60, 70... Невже у нас є термін придатності і після визначеного віку ми вже не можемо себе відчувати сексуальними?
– обурливо зазначила Хайді Клум.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

 

За словами моделі, вона продовжуватиме фотографуватись в спідній білизні, бо дорослі жінки теж можуть рекламувати одяг.

"Невже дорослі жінки не можуть зніматись в рекламі? Саме тому я оголяюсь", – заявила Хайді Клум.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

 

 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Мода Хайді Клум
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