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Невже знову заміж: Слава Камінська заінтригувала промовистим фото

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Співачка Слава Камінська / Instagram / @babaslavka

Особисте життя солістки гурт "НеАнгели", яка влітку цьогоріч отримала статус холостячки, залишається під пильним поглядом шанувальників. Вона вкотре провокує гучні обговорення своїми публічними заявами та загадковими світлинами. Так, Слава опублікувала фото, на якому постала в елегантній весільній сукні.

Нещодавно співачка шокувала прихильників поцілунком з ексчоловіком Едгаром Камінським на святкуванні дня народження спільних дітей п'ятирічного Леонарда та чотирирічної Лаури. Колишнє подружжя лише почало проливати світло на сімейні стосунки і поступово засипало одне одного звинуваченнями. 

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Судячи з усього, Слава та Едгар зуміли пробачити всі образи, та зберегли теплі стосунки.

Я знаю, ви хочете обговорити! Ми батьки своїх дітей! Так, почуття, можливо, є! Але у кожного своє життя! Крапка,
– написала вона на інстаграм-сторінці.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

Слава Камінська на офіційній сторінці в інстаграмі опублікувала світлину, на якій приміряла весільну сукню. Виконавиця позує в облислій напівпрозорій сукні, яка підкреслює її струнку фігуру. Зважаючи на емоції зірки, вона схвильована та щаслива. Можна припустити, що цей кадр зроблений в майстерні під час примірки весільнього вбрання. 

Підписники Слави вже встигли охрестити її нареченою.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)


Незадовго після розлучення Слава Камінська розповіла, що вона не самотня, але ім'я обранця розкривати не стала. Вона впевнена, що щастя любить тишу. Раніше зірка опублікувала в інстаграмі фото з провокативним підписом, демонструючи перстень, який нагадує обручку

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Слава Камінська Зіркові весілля
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