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Неймовірні масштаби: Кім Кардашян приголомшила ігровою кімнатою дітей

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Кім Кардашян з чоловіком та дітьми / Instagram / @kimkardashian

Світська Левиця Кім Кардашян поділилася відео, де показала ігрову кімнату своїх дітей, масштаби якої вражають. У спадкоємців Кім, можна сказати, є власна маленька квартира.

Представниця телесімейства, зіркова матуся Кім Кардашян не перестає вражати прихильників. Днями вона опублікувала серію фото, на яких діти веселяться та ласують солодощами в тематичному парку розваг Stormi World. Тепер знаменитість вирішила поділитися місцем, де її сини та доньки проводять вільний час. Короткі ролики Кім поширила в інстаграм-сторіс.

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Судячи з відео, можна зробити висновок, що для дітей Кардашян виділила величезну кімнату, яку розділила на різні зони. Так вони граються та не заважають один одному. Посередині кімнати можемо баичти гірку. Є багато різноманітних іграшок: солдатики, ляльки та їх будиночки, кухня, пральна машина, м'які іграшки та ще багато іншого.

Як каже Кардашян, її дівчатка люблять гратися в супермаркет, тому у кімнаті є іграшкова каса та навіть магазин морозива.

Ігрова кімната дітей Кім Кардашян: дивитись відео онлайн

Родзинкою ігрової, яка є у зіркових діточок є музичні інструменти. Кардашян зробила в кімнаті сцену, на якій бачимо барабнну установку, скрипку, фортепіано.

Діти успадкували від Каньє любов до музики, тому у нас є маленька сцена,
– прокоментувала ролик знаменитість. 

Окрім цього всього, у дитячій є ще й проектор, який виводить на стіну зображення, то ж діти можуть ще й дивитися мультфільми. А також є зона, відведена для занять творчістю. Там дітки малюють та займаються уроками.

Ігрова кімната дітей Кім Кардашян: дивитись відео онлайн

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Зіркові мами Кім Кардашян
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