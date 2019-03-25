Неймовірної краси каньйон в Ісландії закрили від туристів через Джастіна Бібера: деталі

Відеокліп на пісню I'll Show You Джастіна Бібера став не лише об’єктом обговорень через красиві локації у зйомках ролика, а й через проблему, яку він спричинив. Справа в тому, що після випуску кліпу у 2015 році до каньйону Фьядрарглйуфур в Ісландії почали приїжджати тисячі туристів, які спричинили справжню екологічну катастрофу.

Вже не вперше у світі шоу-бізнесу музиканти та актори знімаються на фоні дивовижних місць у країнах, де ще не ступала нога туриста. Але після цього локації стають дуже популярними і до них починають приїжджати мандрівники, щоб побувати у тих же місцях, що й Джастін Бібер, або ж просто насолодитись захоплюючими краєвидами.

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Джастін Бібер – I'll Show You: дивіться відео онлайн

Каньйон Фьядрарглйуфур в Ісландії став одним з таких, куди з 2015 року від дати випуску відеокліпу навідалось півмільйона туристів. За даними The Telegraph, в 2017 році каньйон відвідали 150 тисяч туристів, а наступного року їх кількість зросла до 282 тисяч. Через це каньйон став забрудненим через сміття, яке регулярно залишають мандрівники, флора і фауна майже знищена, а деякі рослини навіть перебувають на межі зникнення.

Через це екологи закрили каньйон від піших прогулянок, а Агентство з охорони навколишнього середовища Ісландії попросило публічних вибачень від Джастіна Бібера за те, що його відеоробота стала причиною екологічної катастрофи.