Незабаром у фільмах Marvel з'явиться перший супергерой-трансгендер

Кіновсесвіт Marvel вже незабаром може поповнитися супергероєм-трансгендером. Раніше у студії повідомили, що у новому фільмі від Marvel з'явиться супергерой-гей.

Наразі точно не відомо у якому фільмі з'явиться супергерой-трансгендер, однак у липні 2019 року Geeks WorldWide припустив, що Marvel шукає жінку-трансгендера для кінопроєкту, який зніматимуть у 2020 році. Це підтвердив і глава Marvel Studios Кевін Фейдж у Нью-Йоркській кіноакадемії, повідомили у BBC.

​До теми: У новому фільмі від Marvel з'явиться супергерой-гей: подробиці

Можна припустити, що акторка-трансгендерка може зіграти персонажа Серу, яка за сюжетом коміксів належить до невеликої групи ангелів без крил чоловічої статі. Вони називають себе анахоретами, які жили під замком Десятого Королівства. Сера була єдиним персонажем з анахоретів, що виглядала як жінка. Зрештою, вона вважається єдиним важливим персонажем-трансгендером у коміксах Marvel.



Персонаж Сера з коміксів Marvel

Відомо, що наступний фільм про світ Тора "Кохання та грім" має вийти на екрани у 2021 році. До слова, четверта частина історії про Бога грому має початися з того, що ще один персонаж заявить про свою бісексуальність. Акторка Тесса Томпсон, що грає роль Валькірії, першим ділом шукатиме собі партнерку. За сюжетом, вона стала новим королем Асгарду.

Як новому королю, їй потрібно знайти свою королеву,

– заявила Тесса Томпсон.

У Marvel також повідомили, що у "Вічних" з'явиться перший глухий супергерой. Раніше Кевін Фейдж зауважив, що Marvel хоче, щоб фільми зображали аудиторію, і кожен її представник бачив себе зображеним на екрані.

Важливо! Прем'єру серіалу від Marvel та Disney+ "ВандаВіжн" перенесли на 2020 рік: подробиці