Незважаючи на протести глядачів: роль краба Себастьяна у "Русалоньці" зіграє темношкірий актор

Після оголошення про екранізацію улюбленої казки "Русалонька" пройшло близько трьох місяців. За цей час команда Disney майже визначилася з акторським складом майбутнього римейка. Так, друга Аріель зіграє відомий американський актор та репер Девід Діггс.

Одразу після заяви про зйомки нової екранізації "Русалоньки" Disney назвали ім'я акторки, яка виконає головну роль. Нею стала 19-річна Геллі Бейлі. Незважаючи на те, що фанатам казки не сподобалася її кандидатура через її темну шкіру, роль ще одного важливого персонажа також виконає темношкірий актор і репер.

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Про те, що роль друга Аріель зіграє Девід Діггс, повідомляє видання Variety. Переговори з 37-річним репером та актором кіно завершилися днями, після чого його було закріплено за роллю вірного помічника короля Тритона.

Варто додати, що 49-річна Мелісса Маккарті може зіграти роль Урсули, а 50-річний чоловік Пенелопи Крус Хав'єр Бардем – короля Тритона. Також кастингові директори активно займаються пошуком актора для ролі принца Еріка, адже 25-річний співак Гаррі Стайлс відмовився від участі в зйомках.