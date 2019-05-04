Незвичні декорації та стильний одяг: чим здивувала нова колекція Chanel Cruise 2020

У Парижі відгриміла одна із найбільш очікуваних подій у світі моди – показ колекції одягу Chanel Cruise 2020. Саме ця лінійка одягу привернула чималу увагу ЗМІ, адже це вперше після смерті легендарного дизайнера Карла Лагерфельда його помічниця Вірджині Віар презентувала свою розробку.

За традицією бренду Chanel, модельєр створила особливу атмосферу на показі завдяки декораціям. Оскільки колекція вбрання була круїзною, Вірджині Віар перетворила палац Le Grand Palais на вокзальну станцію.

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Задум креативного директора Chanel мав символічний підтекст: бренд відправляється у нову подорож. Ідею для декорацій Віар ще встигла обговорити з Лагерфельдом, а знаменитий дизайнер одобрив це. Тоді Віджині хотіла присвятити показ Коко Шанель, яка завжди захоплювалась кадрами возз'єднанням закоханих на пероні, однак через трагічну новину про смерть дизайнера Карла Лагерфельда тлумачення дизайну змінилось.

Чимало зіркових гостей прийшли підтримати Вірджині Віар на її дебютному показі. Зокрема, у першому ряді глядачів виднілись Кіра Найтлі, Ванесса Параді з дочкою Лілі-Роуз Депп, Клаудія Шиффер.

Не менше приголомшила і сама колекція одягу Chanel. Лінійка одягу від Вірджині Віар дещо продовжила попередню: моделі на подіуми продемонстрували стильні кардигани і жакети, сукні, розшиті квітковими аплікаціями, та аксесуари.

Що сталось з Карлом Лагерфельдом?

Під час останнього показу Chanel 22 січня в світі моди запідозрили про недугу дизайнера, адже вперше з 1989 року його не було на модній події. В цей день його заміняла помічниця Віржині Віар, яку вчора, після новин про смерть Карла Лагерфельда, призначили новим креативним директором модного будинку. Ввечері 19 лютого стало відомо, що німецько-французький дизайнер помер від раку підшлункової залози. У нього не залишилось прямих спадкоємців окрім кішки Шупетт і похресника Хадсона Кронінга, яким він, ймовірно, залишив весь спадок.