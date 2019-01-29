Незвичні інструменти та ніжний вокал: як виступили фаворити Нацвідбору Brunettes Shoot Blondes

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Нацвідбір до Євробачення-2019: виступ Brunettes Shoot Blondes
Нацвідбір до Євробачення-2019: виступ Brunettes Shoot Blondes / www.redbull.com

Український гурт Brunettes Shoot Blondes яскраво виділяється з-поміж інших учасників Нацвідбору Євробачення-2019 незвичним роялем, який поєднав майже 20 музичних інструментів.

На сцені артисти презентували ефектну композицію Houston, яка приголомшила глядачів. Не менш захопливо всі спостерігали за незвичним інструментом Brunettes Shoot Blondes, який заворожив всіх зіркових суддів.

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Андрій Данилко зазначив, що головний козир виступу музикантів – саме незвичний рояль. Однак, згідно з правилами Євробачення, артисти не зможуть зіграти на незвичному інструменті, тому імітація гри буде виглядати досить безглуздо. 

Підтримала свого колегу Джамала, яка порадила співакам продумати свій виступ та зізналась, що рада буде бачити Brunettes Shoot Blondes у фіналі. Такої ж думки і Євген Філатов.

Нацвідбір до Євробачення-2019: виступ Brunettes Shoot Blondes​ – дивіться відео

 

Зазначимо, що з-поміж усіх учасників Нацвідбору саме гурт Brunettes Shoot Blondes є фаворитом співачки Злати Огневич. Артистка пророкувала колективу перемогу на шоу та блискучий виступ на Євробаченні-2019. 

 

 

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Теги: LifeStyle Музика Євробачення 2019
Джерело: 24 Канал
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