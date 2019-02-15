Незвичний спосіб носити светр: приклад супермоделі Белли Хадід
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22-річна супермодель Белла Хадід на вулицях Нью-Йорка продемонструвала справді оригінальним спосіб, як можна носити звичайний светр.
Знаменитість підготувала стильний зимовий образ, одягнувши бежеву дублянку oversize, шкіряні штани і білі масивні кросівки.
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Найцікавішим елементом в одязі Белли став светр, який вона одягнула як шарф на шию. Завершувала look сумка з деніму від Michael Kors.
Белла Хадід / Getty Images
Белла Хадід / Getty Images
Джерело: LifeStyle 24
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