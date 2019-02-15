Незвичний спосіб носити светр: приклад супермоделі Белли Хадід

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Белла Хадід
Белла Хадід / www.gettyimages.com

22-річна супермодель Белла Хадід на вулицях Нью-Йорка продемонструвала справді оригінальним спосіб, як можна носити звичайний светр.

Знаменитість підготувала стильний зимовий образ, одягнувши бежеву дублянку oversize, шкіряні штани і білі масивні кросівки.

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Найцікавішим елементом в одязі Белли став светр, який вона одягнула як шарф на шию. Завершувала look сумка з деніму від Michael Kors.

белла хадід
Белла Хадід / Getty Images

белла хадід
Белла Хадід / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Белла Хадід Мода
Джерело: LifeStyle 24
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