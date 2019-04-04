Ніч із Моною Лізою: сервіс Airbnb та Лувр розігрують унікальний лот

Популярний сервіс оренди житла Airbnb та один з найвідоміших музеїв світу Лувр оголосили унікальний розіграш – фантастична ніч у музеї для двох. Сюрпризів обіцяють вдосталь.

Поціновувачі високого мистецтва зможуть дослідити Лувр після його закриття. Супроводжуватиме щасливчиків персональний VIP-гід. Раніше це було доступно лише першим особам держав.

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Далі ви зможете потеревенити за коктейлями із Моною Лізою.



Переможці проведуть ніч з Моною Лізою

Далі ви вирушите на вечерю з Венерою Мілоською, а готуватиме для вас особистий шеф-кухар.



Вас частуватиме особистий шеф-кухар

Потім на вас чекає закритий концерт в апартаментах самого Наполеона III.



Ви зможете насолодитись закритим концертом

Завершиться дивовижний вечір у легендарній піраміді. А вранці на вас чекатиме справжній паризький сніданок у ліжко.



У піраміді Лувру вам, мабуть, ще не доводилось спати?)

Аби взяти участь у розіграші, вам треба відповісти на запитання "Чому саме ви маєте скласти компанію Моні Лізі?" Бажаючих скористатися такою можливістю, очевидно, буде багато, тож і обґрунтування з вашого боку має бути вагомим. Заявки прийматимуть до 12 квітня. А переможців Лувр чекатиме 30 квітня.

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Лувр і Airbnb розігрують ніч у музеї: відео