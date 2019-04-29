"Нічого, почекають": на Світлану Лободу подали до суду за хамство та образи

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Світлана Лобода
Світлана Лобода / Instagram / @lobodaofficial

На співачку Світлану Лободу подають до суду організатори її європейського турне – холдинг Berin Iglesias Art, який вимагає стягнути з неї десятки тисяч євро як компенсацію за шкоду діловій репутації та фінансові втрати.

Так, за словами позивача, Лобода та її директор Нателла Крапівіна постійно порушували умови контракту, а саме таймінг. Про це повідомляє видання StarHit.

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У результаті цього організатори переплачували за оренду майданчиків та люксові авто. Також компанія, яка внесла співачку та її представників у "чорний список", скаржиться на образи і спроби зіпсувати імідж організатора гастролей. 

Концерти були затримані на годину і більше, а коли ми говорили про те, що глядачі очікують виступ, чули тільки байдуже: "Нічого, почекають". Приблизний збиток – кілька десятків тисяч євро. Так як мирно врегулювати конфлікт не вийшло, адекватної реакції не було ні від юристів, ні від менеджменту, ми прийняли рішення звернутися до суду, щоб стягнути збитки,
йдеться в прес-службі холдингу Berin Iglesias Art.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Світлана Лобода Скандал Концерти
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