Нічого про це не знаю, – Сергій Полунін прокоментував скандальний допис про Путіна

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Сергій Полунін прокоментував скандальну заяву
Сергій Полунін прокоментував скандальну заяву / Instagram / @sergeipolunin

Знаменитий український танцівник Сергій Полунін вперше після сканадального допису у мережі прокоментував свою заяву. Він зробив це досить лаконічно та неоднозначно.

Як відомо, у день свого народження, 20 листопада, Сергій Полунін заявив, що ще змалку бачив у російському президенті Володимиру Путіну "світло". Відтак, за словами танцівника, ставлення до глави Кремля у деяких країнах світу абсолютно несправедливе. 

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Ніхто не заслуговує на те, щоб з ним поводилися погано або несправедливо. Коли я був дитиною, я бачив в Путіні світло та бачу зараз. Володимира я буду завжди захищати своєю енергією та любов'ю,
– заявив Сергій Полунін у мережі. 


Заява Сергія Полуніна в Instagram / скріншот

Журналістам "Громадського" вдалось взяти перший коментар після резонансного допису. Сергій Полунін був досить лаконічним та неоднозначним. На питання, чи справді він писав про Володимира Путіна, танцівник відповів: "Я нічого про це не знаю". Таким чином Сергій Полунін наче відхрестився від своєї заяви в мережі. 

Окрім цього, артист балету не зміг достеменно пояснити, чи саме він веде свою сторінку в Instagram, чи для цього в нього є помічник. 

Чого ви до мене прив’язалися? Я не знаю, про що ви говорите. Відчепіться від мене,
– додав Сергій Полунін. 

Хто такий Сергій Полунін?Сергій, який родом з міста Херсон, вже у 17 років пішов у великий балет. Тоді його прийняли в трупу лондонського Королівського балету, а через два роки обрали наймолодшим прем'єром в історії. У 22 Сергій "втік" з Королівського балету і відправився шукати щастя і самореалізації в Росії. Згодом про нього дізнались у всьому світі.

У вересні минулого року Сергій Полунін потрапив у список кращих чоловіків 2017 за версією британського журналу GQ. Після цього його часто почали запрошувати до участі в американських кінострічках і в модних фотосесіях.

Теги: Новини України LifeStyle Скандал Володимир Путін
Джерело: Lifestyle
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