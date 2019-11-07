Нігерійський фільм вперше в історії висунули на Оскар і одразу ж зняли з номінації: подробиці
Фільм "Левове серце", знятий в Нігерії став першою вітчизняною картиною, яку висунули на престижну кінопремію Оскар-2020. Однак незадовго після номінації, його зняли з категорії "Найкращий іншомовний фільм" через англомовні діалоги.
Про те, що нігерійський фільм "Левове серце" зняли з номінації Оскара-2020 повідомляє видання BBC.
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У джерелі зазначається, що причиною дискваліфікації стали англомовні сцени у кінокартині. А, оскільки стрічка була висунута у категорії "Найкращий іншомовний фільм", то у цій номінації повинні бути представлені фільми, які містять в більшості "неангломовні діалоги".
Варто додати, що фільм "Левове серце" міг стати першою у нігерійській історії стрічкою, яка потрапила б до лонглиста кіноакадемії і мала можливість поборотися за престижну нагороду.
Однак творці картини та її фанати обурені таким рішенням, оскільки англійська мова є офіційною мовою Нігерії, а сама країна лише у 1960 році отримала незалежність від Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.
Додамо, за сюжетом стрічки "Левове серце", жінка з Нігерії з усіх сил намагається врятувати бізнес свого батька. Однак через те, що вона живе у суспільстві, де домінують чоловіки, їй це дається доволі складно.
Дивитися трейлер нігерійського фільму "Левове серце" (Lionheart): відео
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