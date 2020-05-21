Ніхто й не помітив: Джіджі Хадід з'являлася вагітною на модних показах

Знаменита модель вже у вересні вперше стане мамою. Попри свою вагітність Джіджі Хадід не стала робити паузу в кар'єрі та в перші місяці при надії впевнено дефілювала подіумами Тижнів мод, які відбулися у лютому та березні. Проте ніхто з тисяч глядачів не запідозрив її вагітність.

25-річна американська модель лише на початку травня підтвердила свою вагітність, чутки про яку з'явилися у пресі лише наприкінці квітня. Проте в прямому ефірі в інстаграм-профілі Maybelline Джіджі Хадід зізналася, що її майбутнє материнство папараці могли розсекретити ще в лютому, адже тоді вона з'являлася на подіумах Тижнів мод та ледь не щодня потрапляла в об'єктиви фотографів.

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Під час прямої трансляції модель самостійно зробила вишуканий макіяж, користуючись порадами візажистки, та розповіла про зміни своєї зовнішності впродовж вагітності. Джіджі Хадід пригадала, що під час останніх модних показів у мережі їй дорікали в тому, що вона вдається до б'юті-ін'єкцій, адже її щічки були помітно пухлими.

Проте зірка запевнила, що вона ніколи не робила до пластичних операцій, а її обличчя завжди мало природну круглу форму, що можна побачити на архівних дитячих кадрах. Джіджі Хадід не стала заперечувати, що впродовж вагітності її тіло суттєво змінилося й без того помітні щічки стали ще більшими.

Люди думають, що я роблю "уколи краси", і тому моє обличчя кругле. Але щоки були у мене з самого народження. Особливо під час тижнів моди, коли я була вже кілька місяців вагітна,

– акцентувала знаменитість.

Що відомо про вагітність Джіджі Хадід?

Чутки про майбутнє материнство моделі з'явилися у ЗМІ після святкування її 25-річчя. Тоді Джіджі Хадід опублікувала кадри з "карантинного" дня народження у джинсах із завищеною талією, які підкреслили її округлий живіт. Крім того, вона відзначила свій ювілей у вузькому колі бзильких, серед яких був і її бойфренд британський співак та колишній учасник гурту One Direction Зейн Малік.

Першою порушила мовчанку мати моделі Йоланда Хадід, яка оголосила, що стане бабусею вже у вересні. Згодом Джіджі Хадід й сама підтвердила чутки та зізналася, що вони з Зейном Маліком надзвичайно щасливі невдовзі стати батьками. Вона не розсекречувала стать дитини, проте у ЗМІ припускають, що в зіркової пари народиться дівчинка.