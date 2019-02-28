Ніхто не був готовий, – у Суспільному пояснили, як скандальні ANNA MARIA опинилась на Нацвідборі

Адміністрація суспільного не шукала свідомо "благонадійних виконавців" для Нацвідбору на Євробачення-2019 – важливою була пісня. Ніхто не очікував такого резонансу.

Тому "ніхто й гадки не мав" про такі наслідки співпраці зі скандальним дуетом, повідомила представниця Національної громадської телерадіокомпанії України Олександра Кольцова на прес конференції.

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"Ми не шукали на пісенний конкурс "благонадійних", ми шукали пісню. Якби ми вибирали тільки патріотично налаштованих артистів — тоді треба було знизити вимоги шоу. Я затвердила ANNA MARIA і несу за це персональну відповідальність", — сказала вона.

Вона також зазначила, що за сестер Анну та Марію Опанасюк «підписалось» багато артистів. До того ж дівчата «15 років виступали спокійно в Україні та на Майдані».

Тим паче була непогана пісня, вони яскраво виглядали на сцені, і від них очікували якогось меседжу. У співачок є своя історія, вони довго йшли до своєї мети, а для шоу це і потрібно,

– додала Кольцова.

Подальший скандал навколо сестер-виконавиць став "величезним сюрпризом". Олександра Кольцова також зазначила, що немає конкретного винуватця у тому, що в суспільстві трапилася така ситуація.

Зі свого боку глава НСТУ Зураб Аласанія додав, що до наслідків виступу дуету ніхто не був готовий «були трохи розслаблені». Однак "Суспільне мовлення" може взяти на себе відповідальність за цей скандал.

"Раніше не було таких випадків з артистами. Я беру на себе відповідальність за те, що не порушили питання про громадянську позицію артистів, які подають свої кандидатури на Національний відбір. Ми не приділили цьому належної уваги", — заявив Аласанія.

Зазначимо, с кандал викликав ефір із сестрами Опанасюк на одному з українських телеканалів. Вони відмовлялися відповідати на запитання про агресію Росії в Україні, а Крим назвали "нашим". Також вони сказали, що Україна просто втратила півострів. Згодом з'ясувалось, що батьки співачок досі живуть у Криму, а мама дівчат публікує скандальні дописи, підтримуючи сепаратистів.

Що відомо про скандал навколо гурту ANNA MARIA: дивіться відео