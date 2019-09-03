Ніхто не досконалий, – принц Гаррі вперше відповів на звинувачення у його і Меган лицемірстві

Принц Гаррі вперше прокоментував скандал стосовно використання приватних літаків для особистих подорожей з Меган Маркл і їхнім сином Арчі. Представник королівської сім'ї заговорив про це під час запуску свого нового проєкту Travalyst в Амстердамі.

Нагадаємо, громадськість звинуватила королівське подружжя у лицемірстві, адже Гаррі і Меган для власних подорожей вирішили відмовитися від звичайних комерційних рейсів, замість цього – замовити приватний джет, так званий, "Uber для мільярдерів".

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Додамо, що приватні літаки в атмосферу викидають в сім разів більше діоксиду кисню на людину, ніж комерційні рейси. А сам принц Гаррі напередодні виступав з промовою про охорону навколишнього середовища та зміну клімату на форумі Google Camp. Відтак скандал з використання приватних літаків негативно вплинув на репутацію герцога і герцогині Сассекської.

Принц Гаррі прокоментував інцидент. За його словами, він майже постійно літає саме на літаках цивільної авіації. А замовити приватний джет його змусили обставини – "забезпечення безпеки сім'ї".

Ніхто не досконалий, однак кожен з нас несе відповідальність за ті втрати, які наносить навколишньому світу. Питання лише в тому, що ми робимо, щоб знайти правильний баланс у цій справі. Я прилетів сюди на літаку цивільної авіації. 99 % свого життя я проводжу, подорожуючи світом саме на таких повітряних суднах. Однак іноді обставини змушують мене використовувати приватні літаки, щоб забезпечити належну безпеку своєї сім'ї. Але, як я вже сказав раніше, в будь-якій справі важливий баланс,

– заявив чоловік Меган Маркл.

Зазначимо, що у новому проєкті Travalyst Меган та Гаррі йдеться про екологічний туризм. Він допомагає підібрати людям найбільш "екологічно чисті" маршрути. "Це перша у своєму роді бізнес-коаліція, яка зробить туризм більш стійким. Його мета – зробити туризм добрішим, екологічним”, – додав принц Гаррі.