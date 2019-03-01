"Ніхто тобі не допоможе": на співачку Злату Огневич скоїли напад коло дому – відео
На українську співачку Злату Огневич напав невідомий чоловік біля її будинку у Києві. Переслідувач погрожував артистці "не відстати від неї ніколи в житті".
Про інцидент Злата розповіла на своїй сторінці в Instagram-Stories. Вона наголосила, що не знає, як себе захистити і що робити далі, оскільки переслідувач знає її адресу.
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У коротких роликах співачка розповіла, що на неї напав чоловік біля її будинку. За словами зірки, вона чекала і боялася цього, адже ймовірно тривалий час отримувала погрози від переслідувача.
Огневич додала, що її врятував водій, який перебував поруч. Напад стався у четвер, 28 лютого ввечері, коли Злата поверталася з концерту.
Злата Огневич розповіла про напад на неї: дивіться відео
Крім того, артистка Огневич опублікувала ролик, на якому зображений, за її словами, переслідувач. У відео він каже, що "ніколи не відстане від співачки і ніхто їй не допоможе".
Дивіться відео з ймовірним нападником на Злату Огневич:
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