"Ніхто тобі не допоможе": на співачку Злату Огневич скоїли напад коло дому – відео

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На Злату Огневич напали коло дому – відео про напад на Огневич
Злата Огневич / Instagram / @zlata.ognevich

На українську співачку Злату Огневич напав невідомий чоловік біля її будинку у Києві. Переслідувач погрожував артистці "не відстати від неї ніколи в житті".

Про інцидент Злата розповіла на своїй сторінці в Instagram-Stories. Вона наголосила, що не знає, як себе захистити і що робити далі, оскільки переслідувач знає її адресу.

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У коротких роликах співачка розповіла, що на неї напав чоловік біля її будинку. За словами зірки, вона чекала і боялася цього, адже ймовірно тривалий час отримувала погрози від переслідувача.

Огневич додала, що її врятував водій, який перебував поруч. Напад стався у четвер, 28 лютого ввечері, коли Злата поверталася з концерту.

Злата Огневич розповіла про напад на неї: дивіться відео

Крім того, артистка Огневич опублікувала ролик, на якому зображений, за її словами, переслідувач. У відео він каже, що "ніколи не відстане від співачки і ніхто їй не допоможе".

Дивіться відео з ймовірним нападником на Злату Огневич:

 

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Теги: Новини України Поліція Кримінал Злата Огневич Музика LifeStyle Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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