Ніхто в цьому не винен, – Дмитро Дікусар розповів про розлучення з Іриною Білик

Український хореограф Дмитро Дікусар вирішив дати відверте інтерв'ю журналістам. Танцівник чи не вперше розповів про свій шлюб зі співачкою Іриною Білик та досить несподіване розлучення.

Спогадами Дмитро Дікусар поділився у програмі "Кава з перцем". Чоловік згадав, що його роман з Іриною Білик сколихнув усю країну. Тоді співачка була учасницею шоу "Танці з зірками" та змінила партнера через заяву про сексуальні домагання. Гучний скандал змусив попереднього танцівника покинути проєкт, а на його зміну прийшов Дмитро Дікусар. Чоловік пригадав, що почуття до Ірини білик у нього виникли дуже стрімко, а вже у 2007 році пара обмінялась клятвами у Ріо-де-Жанейро.

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"Закоханість, хімія, зближення завдяки проєкту, спільні проблеми, спільні перемоги і цілі. Одразу з'явився контакт. Вона ж дуже комфортний співрозмовник і цікава жінка. Ірина в якійсь мірі космічна", – поділився Дмитро Дікусар.

Та сімейна ідилія протривала усього 3 роки. Дмитро Дікусар і Ірина Білик раптово вирішили розлучитись, не роблячи із цього скандалу чи шоу. Досі зірки уникали розмов про розлучення, тому тільки тепер стало відомо, що закохані просто охололи один до одного.

Просто у нас закінчилися стосунки. Знаєте, коли свічка згорає, вона згорає. Була хімія, була пристрасть, свіжі емоції. Потім все кудись зникло. Ніхто в цьому не винен. Ніхто в цьому не винен. Ви мусите відразу розуміти, що немає поганих, хороших. Просто, можливо, у цього роману була доля саме такого періоду,

– зазначив Дмитро Дікусар.

Цікаво, що у попередньому сезоні "Танців з зірками" зчинився гучний скандал, у якому фігурувала Ірина Білик та Дмитро Дікусар. Танцівник став партнером запальної гумористки Вікторії Булітко. Один з виступів пари викликав схвальні коментарі суддів, а Катерина Кухар зізналась, що на мить навіть забула про Ірину Білик. Це викликало гостру реакцію у співачки, яка заступилась за колишнього чоловіка.

Не ставте, будь ласка, в незручне становище прекрасну і харизматичну пару, партнером в якій є мій колишній чоловік. Мені не шкода свого імені, якщо вже вам більше нема на чому хайпити, але давайте просто пригадаємо, хто є хто,

– заявила артистка.

Заява Катерини Кухар і особлива ніжність на паркеті змусили мережу припустити, що Дмитро Дікусар має роман з Вікторією Булітко. Однак це одразу ж спростували самі зірки. У новому інтерв'ю Дмитро Дікусар вкотре порушив цю тему.

"Чому мені не любити Вікторію Булітко як людину? Вона прекрасна, і як жінка прекрасна. У неї є стосунки, молодий чоловік. І вона про це відкрито говорить. Але людям це не заважає, тому що для них, якщо хтось у стосунках і має якісь інтриги, це є нормою. Для мене зараз це неприйнятно. Мені не треба таких стосунків. Тому нічого немає, крім дружби і глибокої поваги", – додав Дмитро Дікусар.