Нік Джонас святкує 26-річчя: найпопулярніші пісні гурту Jonas Brothers
Популярний співак та учасник гурту Jonas Brothers Нік Джонас святкує свій день народження у понеділок, 16 версеня. Коханому акторки Пріянки Чопри виповнюється 26 років.
Нік Джонас разом з братами Кевіном і Джо створив молодіжну рок-групу Jonas Brothers, яка дуже швидко стала популярної серед молоді.
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Гурт Jonas Brothers пережив розпад 31 жовтня 2013 року, за одноголосної підтримки братів. Після цього Нік Джонас розпочав сольну кар'єру і знімався у кіно.
Згодом 1 березня 2019 року група повернулася на сцену! Першою піснею після розпаду стала пісня під назвою Sucker. Не менш ефектним став відеокліп, адже у ньому вперше знялися жінки трьох братів – акторка Пріянка Чопра, зірка "Гри престолів" Софі Тернер і Деніел Делісе.
Jonas Brothers / Getty Images
На честь дня народження Ніка Джонаса редакція LifeStyle 24 пропонує згадати п'ятірку хітів бойзбенду Jonas Brothers, які брати випустили у 2019 році після возз'єднання групи.
Хіти Jonas Brothers
Sucker: слухайте пісню тут
Cool: слухайте пісню тут
Rollercoaster: слухайте пісню тут
I Believe: слухайте пісню тут
Only Human: слухайте пісню тут
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