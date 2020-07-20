Американська реперка Нікі Мінаж поділилась радісною новиною – зірка вагітна первістком. У жовтні минулого року вона одружилась із бойфрендом Кеннетом Петті, який був ув'язнений за зґвалтування 16-річної дівчинки у 1995 році. Тоді чоловіку було 15 років і пара перебувала у стосунках.

Через 24 роки після скандального випадку репер Кеннет Петті вирішив поєднати свою долю з відомою реперкою – 37-річною Нікі Мінаж. 20 липня жінка вирішили повідомити шанувальникам, що чекає на свою першу дитину від коханого. Миловидне фото з великим округлим животом жінка залишила у своєму профілі в інстаграмі.

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"Вагітна", – лаконічно підписала фото щаслива артистка. На фотографії Нікі зручно вмостилась на рожевому ліжку, одягнувшись у гламурний купальник з квітковими аплікаціями. На голову Мінаж одягнула короткий жовтий парик, а на ноги взула сріблясті босоніжки на екстримально високих підборах.



Нікі Мінаж вагітна первістком / Instagram / @nickiminaj

На іншому фото зірка постала в абсолютно іншому образі, підтримуючи округлий живіт. Судячи з фото, Мінаж перебуває в останньому триместрі вагітності.

Шанувальники аж ніяк не очікували почути таку новину від своєї улюблениці, тому засипали зірку привітаннями: "Так, дівчинко, ми знали!", "Щасливі за тебе", "Вітання!", "Великої любові" і тд.

Додамо, що зовсім недавно зірка публікувала в мережі пікантне фото зі студії, де теж постала з округлим животом, але ракурс фотографії дозволив нічого не запідозрити пильним шанувальникам.

Що відомо про Нікі Мінаж та Кеннета Петті?

Роман Нікі Мінаж з Кеннетом Петті можна з легкістю назвати одним з найскандальніших. Реперка неодноразово потрапляла до резонансних новин через запеклу боротьбу за імідж свого бойфренда. Все тому, що Кеннет Петті внесений до бази правоохоронців як педофіл. За спробу зґвалтування 16-річної дівчинки він у 1995 році відбував ув'язнення. Згідно з вироком судді, чоловік провів за ґратами від 18 до 54 місяців. Коли ж у мережі роман Нікі та Кеннета набув розголосу, люди засипали її сторінку повідомленнями, щоб уберегти її від чоловіка. Всупереч усім порадам Нікі Мінаж таки пішла до вівтаря та різко відповіла на критику, пояснивши, що Кеннет насправді зустрічався з дівчиною – йому було 15, а їй – 16. Але ситуація обернулась не вигідним чином для чоловіка, через що він відбув покарання.

Однак це далеко не єдина кримінальна справа, в якій фігурує чоловік Нікі Мінаж. У 2002 році він вистрілив у живіт Лемонту Робінсону. Від отриманих травм чоловік помер у шпиталі, а коханий Нікі Мінаж вдруге потрапив до в'язниці. Тоді йому присудили 10 років, однак Кеннет Петті вийшов достроково. У жовтні 2019 року пара одружилась.