Нікі Хілтон до невпізнаваності змінила інтер'єр дому до дня народження доньки: яскраві фото

У сімействі знаменитих американських білявок Хілтон відбулася яскрава і масштабна урочистість. 35-річна сестра Періс Хілтон Нікі влаштувала в себе вдома рожеву вечірку, повністю перетворивши будинок у помешкання Свинки Пеппи. Винуватицею гучного дійства стала її донька, яка святкувала свій третій день народження.

Яскраві світлини зі святкування 3-річчя Лілі Грейс Вікторії Ротшильд її знаменита мамуся опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Розкішний маєток за 10 мільйонів доларів сімейство Хілтон відмінно перетворило в особняк героїв з мультфільму "Свинка Пеппа". Ймовірно, саме цей мультиплікаційний фільм є улюбленою картиною спадкоємиць Нікі Хілтон.

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Так, на фото помітно, що декоратори відмінно постаралися, аби змінити житловий будинок на казковий світ рожевих персонажів. В приміщенні будинку та на вулиці були розміщені повітряні кульки з цифрою три і улюбленими героями зі "Свинки Пеппи". Фуршетні солодощі також були виготовлені із зображенням персонажів з мультфільму. На пишному дитячому святкуванні іменинницю та її гостей розважали аніматори в костюмах Мами свинки та Тата свина.



Фото: Instagram @nickyhilton