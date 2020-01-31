Нікі Мінаж постала в обтислому костюмі від українського бренду: фото

Популярна американська реперка незмінно епатує своїми екстравагантними виходами. Серед відомих світових брендів у її гардеробі знайшлося місце й вбранню від українських дизайнерів TTSWTRS, які у власному одязі використовують відомі татуювання з усього світу.

Креативні рішення українських модельєрів вже давно заполонили серця багатьох модників у всьому світі. Культові зірки обирають вітчизняне вбрання для найбільш знакових світських подій та престижних червоних доріжок. Не оминула увагою зухвалу колекцію бренду TTSWTRS й Нікі Мінаж.

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Знана бунтарка з пишними формами на сторінках свого інстаграму опіблікувала черговий фешн-образ. 37-річна співачка спокусливо позувала у боді та легінсах у сірих та рожевих відтінках. Хоч знаменитість позувала у півоберта, шанувальникам вдалося зафіксувати, що на ній вбрання від TTSWTRS.

Особливістю такого look стало те, що на костюмі зображене тіло стрункої дівчини та написи французькою мовою. Вартість костюму – 680 доларів, що становить близько двох тисяч гривень.



Реперка Нікі Мінаж у вбранні від TTSWTRS / Instagram / @nickiminaj

Образ Нікі Мінаж доповнила білими босоніжками на шпильці з золотим замком американської марки Tom Ford, прозорою сумкою Louis Vuitton і масивними прикрасами. Безумовно, не обійшлося без яскравого макіяжу, який гармоніював з рожево-білими пасмами волосся.