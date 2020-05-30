Головний герой дев'ятого сезону шоу "Холостяк" Нікіта Добринін та його обраниця Даша Квіткова нещодавно офіційно стали чоловіком і дружиною. Пара завітала на пост-шоу десятого сезону, де розповіла про своє життя після проєкту.

Вчора, 29 травня, відбулося пост-шоу "Холостяка-10", де учасники розповіли про своє життя після проєкту. В студію також завітали герої минулого сезону Нікіта і Даша, які нещодавно стали подружжям. В ефірі телеканалу "СТБ" новоспечена сім'я розповіла, як розивалися їхні стосунки після знімань.

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Життя Нікіти Добриніна і Даші Квіткововї після проєкту

Нікіта і Даша вдячні проєкту за те, що змогли зустріти один одного. Проте закохані кажуть, що доля все одно б звела їх, але з участю в реаліті-шоу стосунки вийшли набагато цікавішими.

Нікіта зазначив, що таке враження, ніби після шоу минулого вже 20 років. За цей час його обраниця встигла отримати водійське посвідчення та купила собі автомобіль. А він став студентом і продовжує реалізовувати свої проєкти на телебаченні.

Добринін подарував Квітковій котика, якого назвали Каспером.

Я дуже хотіла кота, але Нікіта спочатку був проти, бо йому більгше подобаються собаки. Але тепер він щоранку лежить у ліжку і ніжиться з цим котиком,

– зізналася Даша.

Також за цей рік пара разом об'їздила багато країн. Зокрема, вони побували на Балі, де Нікіта зробив своїй обраниці пропозицію руки і серця. Ексхолостяк каже, що іншого варіанту, ніж одруження, вони не розглядали.

У новому статусі нічого не змінилося. Ми вже і до того жили разом. Але коли ти зустрічаєш людину, з якою хочеш створити сім'ю і мати від неї дітей, то по-іншому бути не може. Це логічне продовження,

– зазначила Даша.