Нікіта Добринін і Даша Квіткова одружилися: молодята розкрили подробиці розпису

Кілька днів тому, 20 травня, перша пара в історії реаліті-шоу "Холостяк" одружилася. Нікіта Добринін і Даша Квіткова зареєстрували шлюб у київському РАЦСі та розповіли про підготовку до церемонії. Попри те, що їхні весільні плани перекреслила пандемія коронавірусу, молодята зуміли перетворити скромний розпис у справжнє свято.

Український телеведучий Нікіта Добринін та його кохана Даша Квіткова вже встигли засипати сторінки соціальних мереж кадрами з церемонії одруження. Новоспечене подружжя поспішило поділитися подробицями про підготовку до реєстрації шлюбу та першими враженнями у новому статусі чоловіка та дружини з сайтом СТБ.

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Реєстрації шлюбу Нікіти Добриніна і Даші Квіткової

Учасники 9 сезону шоу "Холостяк" 23 травня цьогоріч планували не лише узаконити свої стосунки, а й зіграти гучне весілля, яке довелося скасувати через продовження карантину в Україні. Натомість Нікіта Добринін та Даша Квіткова влаштували розпис у колі найближчих друзів та рідних. Так, подія відбулася в одному зі столичних РАЦСів, вибір якого зробили за критерієм "лаконічно". Закоханим вдалося провести стильну церемонію в молодіжній атмосфері без пережитків минулого.

Відомо, що наречена Даша Квіткова обрала мінісукню білого кольору від бренду Tina Valerdi. Дівчина зізналася, що це вбрання вперше побачила лише в день розпису. Проте до свого весільного образу вона ставиться куди серйозніше й тримає свою сукню в таємниці від Нікіти Добриніна.

Молодята зізнаються, що укладання шлюбу не вплинуло на їхні стосунки, адже вони вже давно живуть разом та усвідомлють всю відповідальність свого рішення. Проте нині Нікіта та Даша називають одне одного чоловіком і дружиною, що дарує закоханим особливу радість.

Тепер називаємо одне одного зранку не просто "коханий", "кохана", а говоримо: "Доброго ранку, дружина", "Доброго ранку, чоловік". Дуже приємно це усвідомлювати,

– зізнався Нікіта Добринін.

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Нові деталі весілля Нікіти Добриніна і Даші Квіткової

Весільну церемонію молодята перенесли з 23 травня на 12 серпня, адже планують грандіозне святкування з великою кількістю гостей. Напередодні торжества Даша Квіткова планує відправитися на Кіпр з подружками, аби організувати дівич-вечір. Натомість Нікіта Добринін хотів попрощатися з холостяцьким життям в Амстердамі, проте зробив це перед реєстрацією шлюбу в Україні.

Новоспечена дружина відомого телеведучого зізналася, що їхнє весілля буде тематичним й матиме назву "Любов серед вогнів великого міста". Церемонія відбудеться на терасі на даху у форматі вечірки без сповідування українських традицій. Проте батьки Даші й Нікіти обов'язково принесуть вишитий рушник і коровай. Відомо, що на весілля Даші Квітковій шиють 2 сукні – для урочистої церемонії і для танців.