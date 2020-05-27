Нікіта Добринін і Даша Квіткова розповіли про таємні зустрічі та деталі майбутнього весілля

Головний герой шоу "Холостяк-9" Нікіта Добринін та його обраниця Даша Квіткова минулого тижня офіційно одружилися. Пара розписалася у київському РАЦСі. Тепер в одному з інтерв'ю вони поділилися подробицями весілля, яке відбудеться вже влітку цього року.

20 травня перша в історії реаліті-шоу "Холостяк" пара одружилася. Через пандемію коронавірусу Нікіті та Даші довелося перенести урочисте святкування, проте вони вирішили не скасовувати розпис та зареєструвати шлюб. Подробицями майбутнього весілля пара поділилася у відвертому інтерв'ю для "Вікна-новин", що транслюють на телеканалі СТБ.

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Яким буде весілля Добриніна та Квіткової?

Даша зізналася, що церемонія розпису була дуже емоційною. Після неї новоспечене подружжя поїхали святкувати до батьків Даші. Пара розповіла, яким буде гучне весілля, що заплановане на 12 серпня. Квіткова каже, що у неї вже готові дві сукні, а також є домовленості зі всіма підрядниками.

Нам не хочеться перетворювати весілля у шоу-бізнесову вечірку. Для нас важливо, щоб зберігався теплий сімейний затишок,

– зазначив Нікіта.



Розпис Нікіти Добриніна та Даші Квіткової / Instagram / @kvittkova

Історія кохання Нікіти та Даші

За розвитком їхніх стосунків спостерігала вся країна під час дев'ятого сезону шоу "Холостяк". Саме там пара познайомилася. На першій вечірці Даша принесла Нікіті карту зі своїми бажаннями. Каже, що робила її, відштовхуючись від того, що їй подобається.

Це значно полегшувало мені придумування ідей для побачень. Завдяки цій карті я знав, що можна зробити,

– зізнався Добринін.

Оскільки на проєкті Нікіта ходив на побачення з іншими дівчатами, то Даша не знала, як складуться їхні стосунки. Проте ближче до фіналу він знав, з яким йому комфортно та затишно і яку дівчину бачить поруч із собою.



Фінал "Холостяка-9" / Instagram / @kvittkova

Після закінчення зйомок закохані не могли поділитися своїми почуттями поки телеглядачі не побачать всіх випусків шоу. Тому їм доводилося зустрічатися таємно. Переважно такі зустрічі були на набережній.

Хотіли побути удвох і просто прогулятися як нормальна пара. Ми одягали спортивні костюми, накидали капюшони і приїжджали сюди вночі. Брали каву і просто гуляли,

– розповіла дівчина.



Нікіта Добринін та Даша Квіткова / Фото: СТБ

Проте їхні стосунки не ідеальні, як може здатися на перший погляд. Вони також сваряться, намагаються виховувати один одного, проте багато працюють над тим, щоб навчитися розуміти та поважати один одного.