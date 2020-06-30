Одна з найромантичніших пар українського шоу-бізнесу не припиняє вражати шанувальників гармонією та ніжністю, яка панує між ними. Нікіта Добринін показав чуттєве відео, на якому обіймає й цілує кохану дружину Дашу Квіткову. Ці милі кадри подружжя зняло під час відпочинку на морі.

Учасники 9 сезону проєкту "Холостяк" Даша Квіткова та ведучий Нікіта Добринін стали єдиною парою, яка не лише залишилась разом після фіналу проєкту, а й побудувала сім'ю. Саме тому за закоханими спостерігають тисячі глядачів романтичного реаліті-шоу, а вони у свою чергу дозволяють їм зазирнути в особисте життя, публікуючи зворушливі фото та відео на сторінках в інстаграмі.

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Новоспечене подружжя обожнює подорожувати й разом відвідало не одну країну світу. Проте пара разом відкриває й Україну. Ймовірно, відео було зняте на Херсонщині, де минулого тижня вони знімали перший випуск тревел-проєкту.

Нікіта Добринін і Даша Квіткова зустріли захід сонця

Пара не лише встигла порелаксувати в морі та на піщаних пляжах, а й зустріти приголомшливо красивий захід сонця. Спогади вони закарбували на милому відео. Нікіта Добринін пригорнув кохану до себе й ніжно поцілував, спостерігаючи за тим, як сонце сідає за обрій.

Закохані були одягнені у вбрання total white. На Нікіті біла футболка, яка підкреслює його засмагу, а на Даші – сукня вільного крою з мереживними вставками, яка ідеально виглядає на тлі моря.

"Просто кайфую від того, що під час всієї цієї пригоди ти поруч. Хочу і далі відкривати з тобою найкрасивіші дороги та місця", – романтично звернувся до дружини ведучий.

У дописі Нікіта Добринін також зізнався, що на прихильників зовсім скоро чекає нове тревел-шоу за участю пари. В інстаграм-сторіс він вже встиг показати, що разом з коханою насолоджувався екстримальними польотами.