Український телеведучий, герой дев'ятого сезону шоу "Холостяк" Нікіта Добринін вкотре показав романтичне фото із новоспеченою дружиною Дашею Квітковою. Подружжя позувало, обнімаючись та ніжно дивлячись один на одного.

Нікіта поділився кадром на особистій сторінці в інстаграмі. Він не приховує почуття до коханої та не соромиться показувати їхнє життя шанувальникам. Понад 600 тисяч користувачів мережі з нетерпінням чекають його нових публікацій.

Читайте також Нікіта Добринін показав чуттєве фото з дружиною

Нікіта Добринін та Даша Квіткова

Зіркова пара Нікіти та Даші є однією із найпопулярніших в українському шоу-бізнесі. Вони з радістю діляться з шанувальниками подробицями особистого життя. Днями у мережі Добринін поширив знімок, де позує разом із дружиною. Пара зображена, спершись на білий автомобіль.

Нікіта одягнений у джинсову сорочку та чорні шорти, а Даша – білу футболку та сірі спортивні штани. Закохані поєднали своє вбрання із взуттям білого кольору.

Вони ніжно обіймають один одного, а на обличчях сяють усмішки. Відомо, що подружжя любить подорожувати. Разом вони відвідали багато країн, а тепер мандрують Україною. У дописі телеведучий зазначив, що найбільше їм подобається відвідувати нові місця на автомобілі.

Мені подобається ідея сісти за кермо, включити дорожній плейлист і з коханою їздити мальовничими місцями. Знаєте, в чому для мене плюс таких поїздок? У тебе немає ніякого графіка, тобі не потрібно жорстко (за бажанням) розраховувати час і маршрут так, як це необхідно робити в інших випадках. Ти вільний,

– написав Добринін.



Нікіта Добринін і Даша Квіткова / Instagram / @nikitadobrynin