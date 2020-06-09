Популярний український телеведучий та блогер Нікіта Добринін поділився романтичним знімком, на якому постав разом із дружиною Дашою Квітковою. Вони позують неймовірно закоханими та щасливими.

До зіркової пари Добриніна і Квіткової тепер ще більше прикута увага шанувальників. Причиною цього став їхній шлюб. 20 травня закохані офіційно стали чоловіком та дружиною. На особистій сторінці в інстаграмі Нікіта поділився романтичним кадром зі своєю другою половинкою.

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Чуттєвий знімок Даші та Нікіти

Фото було зроблене під час несподіваної поїздки подружжя в Одесу. Вони раптово вирішили влаштувати вихідні, сіли в автомобіль та поїхали до моря. Там влаштували пікнік на пляжі та зустрілися із друзями.

На світлині Даша та Нікіта позують, взявшись за руки. Вони прогулюються узбережжям та з ніжністю дивляться один на одного. Пара насолоджується кожною миттю та радіє. Їхнє волосся розвіває вітер, а чорно-білі кольори додають кадру особливої чуттєвої атмосфери.

Знаєте, що помітив? Коли моя Даша поводить себе, як дитина, то це значить, що вона щаслива,

– написав у публікації Нікіта.



Нікіта Добринін та Даша Квіткова / Instagram / @nikitadobrynin