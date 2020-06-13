Український телеведучий та блогер Нікіта Добринін поширив в мережі чуттєве відео, на якому зображений разом із дружиною Дашою Квітковою. Пара позує у весільному вбранні посеред поля.

На особистій сторінці Добриніна в інстаграмі з'явився корисний допис, у якому він розповів, як побудувати здорові та міцні стосунки, які згодом переростуть у сім'ю.

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Романтичне відео Даші та Нікіти

Нікіта оприлюднив відео, на якому він разом зі своєю обраницею позують у весільному вбранні посеред поля. Ролик був знятий під час заходу сонця, що додало йому особливої романтичної атмосфери.

Телеведучий у публікації зазначив, що знайти свою другу половинку не важко. Набагато складніше – побудувати здорові стосунки. Він поділився декількома правилами, які допоможуть це зробити.

Нікіта Добринін розповів, як побудувати здорові стосунки

Відкрито висловлюйте власну думку

Нікіта зазначив, що не вірить в існування пар, які не сваряться. Якщо дві людини справді цінують та кохають один одного, то вони не боятимуться висловити свою точку зору з приводу будь-якої ситуації.

Старайтеся зробити ваш інтим кращим

Здорові стосунки можливі тоді, коли ви думаєте не тільки про свій комфорт, а й про комфорт свого партнера. Якщо ви можете відкрито говорити про те, що вас не влаштовує в сексі, чи що вам подобається, то зі стосунками все добре.

Не соромтеся один одного

Якщо стосунки тривають досить довго, то важливим є момент знайомства з друзями та батьками.

Знайте про минуле один одного, але не намагайтеся нагадати його у зручній ситуації

Добре, коли знаєте про те, скільки у кожного із вас було колишніх, яким було ваше дитинство, які події повпливали на ваше життя. Дуже важливо не мати секретів один від одного, підтримувати.

Будуйте спільні плани

Ніхто не змушує прямо зараз присягатися у вічному коханні і планувати, скільки дітей у вас буде після весілля. Проте плани хоча б на найближче майбутнє мають бути: куди ви поїдете влітку, де проведете вихідні, чим будете займатися сьогодні ввечері.