Нікіта Добринін долає конфлікти з коханою на боксерському ринзі: подробиці

Зіркова пара учасників шоу "Холостяк-9" розповіла, що в їхніх стосунках теж виникають суперечки. Проте ці непорозуміння закохані не афішують і намагаються шукати компроміси самостійно. Для них ідеальний спосіб випустити пар – спільні тренування з тайського боксу.

Український телеведучий Нікіта Добринінн та 21-річна Дар'я Квіткова в стосунках більше року. Зіркова пара постійно підігріває зацікавленість аудиторії романтичними фото зі спільних подорожей. Судячи з усього, між закоханими панує справжня гармонія і взаємопорозуміння. Проте на своїй інстаграм-сторінці обраниця холостяка розповіла, що вони знайшли спосіб боротися з конфліктами.

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Даша Квіткова поділилася з підписниками тим, як вони з Нікітою долають суперечки. Як і всі типові пари, вони теж сваряться. Проте не тримають образу одне на одного довго. Впоратися із надмірною емоційністю їм допомагає тайський бокс. Вони відвідують тренування спільно.

Дуже часто бачу питання: "Даша, а ви колись сваритеся з Нікітою?" Ну звичайно. Ми ж звичайна пара, ми живі люди. У нас бувають розбіжності, можемо гарчати одне на одного. Просто ми намагаємося, щоб це залишалося тільки між нами. Так сталося, що перед тренуванням ми з Нікітою трохи посварилися, але потім випустили пар на ринзі. Ми вирішили, що тайський бокс – це своєрідна терапія для нашої пари,

– ділиться Даша Квіткова.

Зараз дівчина перебуває у Парижі. Ця подорож триває без коханого, вона стала робочою. Даша Квіткова є засновницею агенції, яка організовує дівич-вечори по всій Європі. Разом з командою вона забезпечує майбутніх наречених неймовірними світлинами та комплексно працює над їхнім образом: макіяж, зачіска та навіть одяг.

Що відомо про роман Нікіти Добриніна та Дарії Квіткової?24 травня 2019 року пройшов фінал шоу "Холостяк-9", у якому головний герой проекту Нікіта Добринін провів останні романтичні побачення, після чого вирішив віддати каблучку білявці Даші. Вже на постшоу телеведучий зруйнував всі міфи про шоу "Холостяк": Нікіта Добринін став першим із героїв проєкту, який продовжив стосунки із фіналісткою.

Пара оселилась у столичній квартирі телеведучого. Нікіта та Даша активно ведуть свій блог в інстаграмі, де залюбки діляться з підписниками деталями свого приватного життя.