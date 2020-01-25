Нікіта Добринін кардинально змінив імідж: ефектні фото

Популярний український телеведучий Нікіта Добринін після участі у проєкті "Холостяк-9" привернув увагу журналістів та прихильників. Тепер за життям Нікіти пильно стежать. В мережі обговорюють фото зірки, світські виходи та інтерв'ю.

Нікіта Добринін разом із своєю нареченою Дашою Квітковою відпочивають на сонячному острові Балі. Як відомо, зіркова пара Нікіти та Даші є активними блогерами. На сторінках в інстаграмі вони діляться з підписниками подіями з життя, зокрема мандрівками. Поїздка на Балі не стала винятком і шанувальники закоханих можуть побачити як відпочиває пара.

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Проте, окрім романтичних фото та відео з різних локацій, розповідей про враження від райських куточків Балі, телеведучий опублікував фото, на яких його бачимо в новому іміджі. Романтичний брюнет змінив колір волосся та став пристрасним блондином. Судячи з історій Даші в інстаграмі, він програв спір, умовою якого була зміна іміджу.

На знімках Нікіта позує на фоні океану в пляжних шортах та з дошкою для серфінгу в руках. "Якщо це приносить тобі задоволення – вважай це успіхом", – підписав публікацію Нікіта.