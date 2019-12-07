Нікіта Добринін показав еротичний танець з учасницею "Холостяка": 18+

Телеведучий Нікіта Добринін, який брав участь у романтичному шоу "Холостяк-9" і знайшов своє кохання на проєкті, показав, як починається їхній ранок з Дашою Квітковою.

Дівчина опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі відверте відео, на якому вона і Нікіта Добринін танцюють зранку. Зі всього одягу на закоханих є лише спідня білизна.

Читайте також: Оце фігура: 46-річна Кейт Бекінсейл приголомшила пляжними знімками

У короткому ролику учасники шоу "Холостяк" чуттєво торкаються одне одного. Відео було знято в одному з готелів у місті Шарм-еш-Шейх, де відпочиває пара.

"Намагаємося, щоб наш ранок не обходився без танців і класної музики. А з чого починається ваш ранок?" – написала у підписі Квіткова.

Не усі підписники позитивно відреагували на гаряче відео закоханих. Один з користувачів написав: "Це круто... але не на показ, це таке особисте та інтимне... вже і голими можна тоді танцювати. Краще залишити для архіву домашнього, переглядати, і кайфувати". Коментар вподобали близько 500 людей, які погодилися з цією думкою.

Нікіта і Даша вирішили відповісти на це, заявивши, що на особистій сторінці вони можуть публікувати будь-який контент, а "фоловерам" вирішувати, чи на це дивитися.

"Для архіву домашнього у нас є відео і фото набагато гарячіші, а це так... побалувалися", – відписала Квіткова.



Скріншоти