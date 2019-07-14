Нікіта Добринін прийшов на Одеський кінофестиваль з переможницею "Холостяк-9": романтичні фото

Відомий український телеведучий Нікіта Добринін продовжує підкорювати прихильників ніжними знімками з коханою Дарією Квітковою. Пара познайомилась на зйомках романтичного шоу "Холостяк-9", де ведучий був головним героєм. І хоч в їхній історії хейтери намагались знайти піар, однак після більш, як 6 місяців стосунків закохані демонструють особливу ніжність під час публічних виходів.

У суботу, 13 липня, в Одесі стартував ювілейний 10-ий Міжнародний кінофестиваль. На грандіозне відкриття були запрошені українські та голлівудські зірки, серед яких – зірка "Всі жінки відьми" Роуз МакГоуен, письменник Майк Лі, французька акторка Катрін Деньов, співачки Джамала та Камалія, режисер Ахтем Сеїтаблаєв, ведуча Леся Нікітюк. Окрім цього, на червоній доріжці покрасувались екс-учасники шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія та Нікіта Добринін, який прийшов на захід з дівчиною.

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Ще перед Одеським кінофестивалем закохані зізнались, що після відпочинку у Парижі вони вирушать до курортного українського міста. Деталей своєї мандрівки Нікіта Добринін та Дарія Квіткова не розголошували, тому всі прихильники пари з нетерпінням очікували їх на червоній доріжці.

Перед камерами телеведучий постав у класичному чорному костюмі з метеликом. А от його кохана Дарія Квіткова насолоджувалась увагою фотографів у розкішній рожевій сукні з фатину, створену спеціально на замовлення. Вбрання мало чималий розріз зверху, тому всі учасники заходу могли помітити, що дівчина не вбрала спідню білизну. Волосся Даша Квіткова сплела в елегантну зачіску та доповнила свій образ лаконічними прикрасами.

Сьогодні я почуваюсь справжньою принцесою. По-перше, поруч – розкішний чоловік Нікіта Добринін. Дуже горда йти поряд та тримати тебе за руку... На мені ідеальне плаття. От чесно, ідеальне. Я намалювала його собі в голові і його тут же втілили в життя. Нічого зайвого, все дуже ніжно і красиво,

– розповіла Дарія Квіткова.



Нікіта Добринін та Дарія Квіткова / Instagram / @nikitadobrynin



Розкішна сукня переможниці шоу "Холостяк-9" / Instagram / @nikitadobrynin



Закоханий телеведучий Нікіта Добринін / Instagram / @nikitadobrynin

Що відомо про роман Нікіти Добриніна та Дарії Квіткової?

24 травня 2019 року пройшов фінал шоу "Холостяк-9", у якому головний герой проекту Нікіта Добринін провів останні романтичні побачення, після чого вирішив віддати каблучку білявці Даші. Вже на постшоу телеведучий зруйнував всі міфи про шоу "Холостяк": Нікіта Добринін став першим із героїв проекту, який продовжив стосунки із фіналісткою.



Пара оселилась у столичній квартирі телеведучого. Нікіта та Дарія активно ведуть свій блог в Instagram, де залюбки діляться з підписниками деталями свого приватного життя.