Нікіта Добринін розповів про минулий шлюб: Стосунки вже були зламаними

Відомий український телеведучий Нікіта Добринін відкрив таємниці проєкту "Холостяк" та розповів подробиці попереднього шлюбу.

Нікіта Добринін до участі в найромантичнішому шоу країни вже був одружений. Його шлюб розпався, а з колишньою дружиною ведучий не спілкується. Про те, що стало причиною розриву Нікіта розповів у відвертому інтерв’ю в програмі "Зе Інтерв'юер".

Читайте також: Секс може бути, – "Холостяк" Нікіта Добринін розповів про інтимні стосунки на проєкті

Ведучий зізнався, що в них з дружиною був складний період стосунків. Він навіть організував спільну поїздку в Париж, щоб відсторонитися від чужих порад і поговорити наодинці.

Для мене було важливо чесно, відкрито поговорити. На жаль, моя ініціатива не принесла ніяких хороших результатів. Стосунки вже були зламаними. Наше сімейне життя перетворилося на змагання. І тут мова йде не про фінанси, а про успіхи. Ти досягаєш успіхів у своїй сфері, але в якийсь момент ви починаєте один одного знецінювати. Не знаю чому так відбувається,

– розповідає Нікіта.

Ведучий програми Анатолій запитав Добриніна чи не зраджував він дружині.

Я ніколи їй не зраджував. Не було ні приводу, ні бажання. Якщо я починаю будувати відносини, то ставлюся до них серйозно. Після розлучення ми не залишилися друзями. Не розумію людей, які можуть спілкуватися, коли розійшлися. У мене так не виходить. Ми не спілкуємося, кожен живе своїм, я сподіваюся, щасливим життям,

– відповів Добринін.

Нікіта Добринін та Даша Квіткова у програмі "Зе Інтерв'юер": дивіться відео онлайн