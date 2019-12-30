Нікіта Добринін святкує день народження: найгарячіші знімки "Холостяка" з Дашою Квітковою

У понеділок, 30 грудня, зірка українського романтичного шоу "Холостяк" Нікіта Добринін святкує свій день народження. Телеведучому виповнюється 32 роки.

На своїй сторінці в інстаграмі Добринін розмістив нові знімки, де в підписі подякував за теплі побажання і привітання.

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Сьогодні мені 32. Вже давно визначив приватне правило – щастя всередині тебе і найцінніше в житті це друзі. Тому можу вважати себе неймовірно багатою людиною, найщасливішим хлопцем і другом,

– написав чоловік.

Зауважимо, що Нікіта і його дівчина Даша Квіткова стали першою парою за історію українського "Холостяка", яка зберегла свої стосунки після закінчення проєкту. У соціальних мережах закохані часто публікують відверті знімки, через які їм не лише пишуть компліменти у коментарях, а й критикують.

На честь дня народження Добриніна редакція LifeStyle 24 пропонує згадати найзвабливіші спільні фото головного героя 9 сезону "Холостяка" і його обраниці.