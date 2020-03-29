Нікіта Добринін та Даша Квіткова розповіли про перенесення весілля та труднощі в стосунках

Популярний український телеведучий, герой дев'ятого сезону романтичного шоу "Холостяк" Нікіта Добринін і його наречена Даша Квіткова на карантині відповіли на запитання прихильників та розповіли про кризу в стосунках і перенесення весілля.

Даша і Нікіта готуються до весілля, яке має відбутися 23 травня цього року. Проте через пандемію коронавірусу, можливо, його доведеться перенести. Закохані зізналися, що дуже засмутяться, якщо свято не відбудеться у заплановану дату. Також Даша розповіла, що у їхніх стосунках був період, коли вони з Нікітою ледь не розлучилися.

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Пара з нетерпінням чекає дня весілля, тому у випадку його перенесення жахливо сумуватиме. На свято мають прилетіли родичі з інших країн, тому закохані сподіваються, що до травня пандемія мине і все буде так, як вони мріють.

Я насправді дуже буду сумувати, якщо перенесуть весілля. У нас вже є місце проведення, у мене зшиті дві сукні, є запрошення з надрукованим числом (23 травня), лежать обручки, є ведучий, фотограф…

– розповіла Квіткова.

Також майбутнє подружжя відповіло на запитання шанувальників стосовно шлюбного контракту. Вони зізналися, що не будуть його укладати, оскільки між ними все побудовано на щирих почуттях та довірі.

Як і всі пари, Даша і Нікіта сваряться, проте конфлікти переважно виникають на побутовому рівні. За словами Даші, варто ставити стосунки на перше місце і не витрачати час на довгі образи, якщо ви хочете прожити з цією людиною все життя. У закоханих є правило – при будь-якому конфлікті брати себе в руки і працювати над стосунками.

Нікіта також розповів, що у них була криза тоді, як переглядали проєкт "Холостяк". А Даша додала, що труднощі були і пізніше. Тоді вони вже жили разом, але мало не розлучилися.

Відверті відповіді на провокативні запитання дивіться у відео, які опубліковані нижче.

Зазначимо, український уряд продовжив карантин щонайменше до 24 квітня. Станом на 29 березня в Україні зафіксували 418 випадків зараження коронавірусом, 108 з яких виявили за минулу добу. Від недуги загинули 9 людей. Вдалося одужати 5 особам. Єдиний спосіб вберегти себе та рідних від інфікування – залишатися вдома, а при перших симптомах звертатися до сімейного лікаря. Таким чином вдасться запобігти масовому поширенню пандемії коронавірусу та швидше подолати її.



Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу