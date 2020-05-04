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Нікіта Добринін та Даша Квіткова зіграли у гру "Було чи не було" і зробили особисті зізнання

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Нікіта Добринін та Даша Квіткова
Нікіта Добринін та Даша Квіткова / Instagram / @kvittkova

Популярний український телеведучий Нікіта Добринін та його наречена Даша Квіткова діляться з прихильниками особистим життям в мережі та активно спілкуються з ними. Днями зіркова пара зіграла у гру "Було чи не було", де відповіла на провокативні запитання.

Нікіта і Даша готувалися до весілля, яке мало відбутися 23 травня цього року, проте через пандемію коронавірусу та карантин були змушені перенести свято на осінь. Наразі вони працюють над своїми стосунками та зміцнюють їх. Майбутнє подружжя активно користується мережею інстаграм та демонструє там своє безмежне кохання. Днями на сторінці Даші з'явилося цікаве відео, де вона з Нікітою поділилася цікавими подробицями із життя.

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Під час гри "Було чи не було" для каналу "Інтертоп" Нікіта зізнався, що на початку кар'єри йому пропонували протекцію за інтим. Також були моменти, коли прихильниці переслідували його, писали листи.

Даша зізналася, що колись грала в карти на роздягання та читала чужу переписку, без відома її власника. Дівчина навіть поцупила якось дрібні гроші у водія маршрутки і батончик в магазині. 

Зіркова пара відповіла і на інтимні запитання. Закохані зізналися, що вдома мають "Камасутру", але не у вигляді книжки, а гру. Щодо home video, то Нікіта зазначив, що ніколи не знімав подібних роликів. 

"Я тебе вмовляла, але ти не погоджувався", – зі сміхом зазначила Даша. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Daria Kvitkova (@kvittkova)

 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Зіркові романи Холостяк 9 сезон дивитися онлайн
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