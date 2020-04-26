Нікіта Добринін та Даша Квіткова зізналися, як назвуть сина

Учасників шоу "Холостяк" 9 сезон по праву можна назвати однією з найромантичніших пар українського шоу-бізнесу. Проте Нікіта Добринін та Даша Квіткова не припиняють перевіряти власні стосунки. Так, наречені опублікували відео, яким показали, як добре знають одне одного, та розкрили ім'я, яке оберуть для сина.

Почуття закоханих зав'язалися завдяки реаліті-шоу, яке стало для обох непростим випробуванням. Проте навіть попри майбутнє весілля Нікіта Добринін та Даша Квіткова прагнуть розуміти одне одного краще. Для цього пара влаштовує своєрідні перевірки, одну з яких ведучий опублікував на особистій сторінці в інстаграмі.

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На відео наречені відповідали на питання одне про одного. У тому випадку, якщо партнер озвучив неправильний варіант, обох било струмом. Як з'ясувалося, навіть за понад рік спільного життя вони не знають одне одного відмінно. Напевно, найцікавіше питання, яке прозвучало у ролику, стосувалося поповнення у родині. Нікіта мріє про сина, якого хоче назвати Лев, а Даша повністю підтримує вибір коханого.

Крім того, у відео наречені розсекретили інші деталі свого особистого життя. Даша любить спати на животі та не знає номер телефону обранця, але пам'ятає розмір його взуття – 42. У той час Нікіта пригадав, у яких босоніжках була кохана у день їхнього знайомства, але помилився з першою закордонною подорожжю дівчини: вона вперше полетіла до Єгипту та Італійських Альп, а не до Австрії.

Нагадаємо, що через продовження карантину Нікіті Добриніну та Даші Квітковій довелося скасувати довгоочікуване весілля, яке мало б відбутись 23 травня 2020 року. Наречені зізнались, що засмучені таким розвитком подій, хоча припускали, що подібне може трапитись ще від початку запровадження карантину в країні.