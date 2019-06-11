Нікіта Добринін зробив відверте зізнання для переможниці шоу "Холостяк-9"

Телеведучий Нікіта Добринін брав участь у романтичному шоу "Холостяк-9" і став першим героєм українського проекту, який справді закохався у свою обраницю та продовжив стосунки після закінчення зйомок. У своїх соціальних мережах чоловік неодноразово демонструє свої почуття до переможниці 9 сезону "Холостяка" Даші Квіткової.

На своїй сторінці в Instagram Добринін опублікував романтичне фото з Дашою.

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На новій світлині головний герой 9 сезону "Холостяка" обіймає усміхнену кохану. Шанувальники пари прийшли у захват від фото та написали у коментарях десятки позитивних побажань: "Щасливі разом", "Бережіть одне одного, цінуйте та любіть", "Пара року", "Ви класні та дуже схожі".

Хочу завжди з тобою ось так гуляти з обіймами і жмуритися від сонця. А більше мені нічого й не треба,

– зворушливо підписав знімок Нікіта.

24 травня 2019 року пройшов фінал шоу "Холостяк-9", у якому головний герой проекту Нікіта Добринін провів останні романтичні побачення, після чого вирішив віддати каблучку білявці Даші. Вже на постшоу телеведучий зруйнував всі міфи про шоу "Холостяк". Нікіта Добринін став першим із героїв проекту, який продовжив стосунки із фіналісткою.

Дивіться відео, як склались стосунки Нікіти Добриніна та Даші Квіткової після проекту: