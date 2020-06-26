Знамените подружжя Ніколь Кідман та Кіта Урбана неодноразово переживало проблеми і кризи, але все ж змогло віднайти щастя і вже сьогодні, 26 червня, відзначає 14-ту річницю шлюбу. Кіноактриса та музикант вже поділились спільними чуттєвими фото, де привітали одне одного в мережі.

На особистій сторінці в інстаграмі Ніколь Кідман 26 червня залишила лаконічне фото з кіноцеремонії, де вони сиділи поруч і щось говорили одне одному на вухо. Кіт Урбан обняв її за плече, а вона ніжно притулилась до нього.

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"Нас. З річницею", – лаконічно підписала чорно-білий знімок зірка серіалу "Велика маленька брехня".

Кіт Урбан теж не залишився осторонь привітань, однак був багатослівніший. Під безтурботним фото, де він з Ніколи стрибають на морському узбережжі, він написав: "З річницею, дитинко. 14 років… і я відчуваю себе твоїм бойфрендом у всіх значеннях цього слова!"

Прихильники долучились до привітань та засипали щирими словами побажань. Серед зірок подружжя привітали Наомі Кемпбелл, Мішель Пфайффер та Різ Візерспун.

Що відомо про стосунки Ніколь Кідман та Кіта Урбана?

Відомо, що австралійці зустріли одне одного через 4 роки після шлюбу Ніколь з Томом Крузом. Тоді Кіт Урбан мав проблеми з наркотичною залежністю, але актриса допомогла йому з ними впоратись. У 2006 році, коли вони вирішили одружитись, то в шлюбному контракті Ніколь внесла свій пункт – вона виплачує чоловіку щорічну доплату за те, що він не вживає наркотичні речовини.

У спільному шлюбі в пари з'явилось 2 доньки – Фейт Маргарет та Сандей Роуз, яку народила сурогатна матір. Окрім цього у Ніколь є ще двоє прийомних дітей – Белла і Коннер, але вони не бачаться з матір'ю через релігійні переконання. Відомо, що вони взяли приклад зі свого прийомного батька Тома Круза і почали наслідувати принципи саєнтології. Також зірка кілька років тому зізналась, що у неї була позаматкова вагітність у шлюбі з Томом Крузом, але він покинув її на третьому місяці вагітності, і через це у неї стався викидень.

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У березні 2018 року з'являлись чутки про розлучення Ніколь Кідман та Кіта Урбана, але пара вчасно звернулась за допомогою до сімейного психолога і згодом в них все налагодилось. Відтоді пара ще більше демонструє свої почуття у соціальних мережах та на публіці.