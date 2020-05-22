Ніколь Кідман зламала ногу: за яких обставин це сталось
Голлівудська акторка Ніколь Кідман вже кілька тижнів носить спеціальний фіксатор на нозі. Її чоловік Кіт Урбан розповів, що зірка отримала перелом під час занять спортом. Як це сталось – він описав у коментарі західним ЗМІ.
Травму Ніколь Кідман побачили під час онлайн-концерту Кіта Урбана. У кадрі акторка постала у спеціальному чоботі-фіксаторі. У коментарі USA Today артист зізнався, що його дружина травмувала ногу, коли вийшла на пробіжку.
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Акторка обрала звичний маршрут на околиці Лос-Анджелеса. Ніколь Кідман не побачила вибоїни на дорозі та впала. Медики діагностували перелом щиколотки, тому акторка вже 5 тижнів консультується з лікарями і не дає навантажень на ногу.
Кіт Урбан додав, що Ніколь Кідман чудово долає ці труднощі. Через пандемію в зірки немає запланованих зйомок, відтак вона залюбки проводить час вдома. Єдине, що розчаровує подружжя – це те, що травма стала на заваді їхній традиції танцювати вечорами.
Сама Ніколь Кідман відмовляється коментувати перелом ноги. Вона не хотіла розкривати травму, тому в мережі публікувала або архівні фото, або ті, де не видно ноги.
Що відомо про шлюб Ніколь Кідман
Після розлучення з Томом Крузом Ніколь Кідман почала налагоджувати своє особисте життя. На одному зі світських заходів вона познайомилась з романтичним музикантом Кітом Урбаном, який підкорив її галантністю. Вже у 2006 році акторка вдруге пішла до вівтаря.
З того часу чимало змінилось у житті голлівудської красуні. Сурогатні матері народили їй дві доньки – Фейт Маргарет (9 років) і Сандей Роуз (11 років). Ніколь Кідман оберігає дівчаток від уваги ЗМІ, тому діти ніколи не стають героїнями її блогу. Водночас зіркова матуся прагне налагодити стосунки зі всиновленими дітьми з Томом Крузом – Коннором та Ізабеллою. Однак цього наразі їй не вдалось зробити: через релігійні розбіжності нащадки не хочуть спілкуватись з акторкою.
Як і у всіх, шлюб зірок є не бездоганним. Кіт Урбан полюбляє влаштовувати вечірки з друзями та зловживати алкоголем. Це ледь не стало причиною для розлучення у 2018 році. Однак Ніколь Кідман та Кіт Урбан зуміли налагодити стосунки за допомогою психологів і тепер знов демонструють романтику у мережі. Акторка з'являється на всіх виступах свого чоловіка та влаштовує з ним романтичні мандрівки.